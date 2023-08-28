讓世界看見台灣獨特客家文化！陳建仁：持續完善落實客家政策　傳承發揚客家文化

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「112年全國客家會議」今(28)日在台北舉辦，行政院長陳建仁致詞時表示，蔡英文總統上任後，從法規、制度、預算及政策，逐步完備落實客家政策，使台灣成為世界上唯一具有完整客家政策的國家。此次會議也表揚111年度推動客語為通行語的績優單位，他並感謝獲獎單位運用客語溝通，使客語得以保存永續。

陳建仁表示，客家先民400年前渡海來臺，面對險惡環境，憑著「硬頸精神」，步步開墾家園，從沿海到深山，均可見其勤奮足跡，代代客家人的汗水滋養了台灣這塊土地，孕育台灣的多元文化，為台灣歷史編織出一頁又一頁的美麗篇章。

陳建仁指出，2000年民進黨第一次執政時，政府在行政院設立「客家委員會」，並成立「客家電視台」及開辦客語認證。2017年「講客廣播電臺」正式開播，2018年賴清德副總統時任行政院長期間，修訂《客家基本法》，明訂客語為國家語言，並設置「伯公醫療照護站」，讓客庄長輩獲得更好醫療照護；2019年成立「客家公共傳播基金會」，透過媒體傳播傳承客家文化；政府積極推動「浪漫台三線」，促進客家聚落文藝復興及產業創生，因成效良好，2021年更將政策擴展為「客庄369」，5年再投入25億元。

陳建仁強調，「沒有客家話，就沒有客家人」，政府深知母語的重要性，因此，行政院去（2022）年核定「國家語言整體發展方案（2022-2026年）」，5年投入321億元，集合跨部會資源與力量，讓國家語言永續發展；此外，政府也編列65億元，推廣客家藝文活動，發展客家影視音產業，讓更多人認識客家文化。

陳建仁表示，在今日會議前，客委會已在7個縣市舉辦分區會議，討論第一期國家客家發展計畫，相關意見將納入第二期計畫與未來客家相關政策參考，使第二期計畫在客委會楊長鎮主委帶領下，規劃更為妥善且更符合社會期待。這次會議另表揚111年度推動客語為通行語，並表現優異的56個政府單位，院長感謝獲獎單位使用客語與大家溝通，一項語言要能傳播互動，才能產生意義、持續存在，更發揚光大。

陳建仁指出，培養客家「後生人（heu sangˊ nginˇ）」是政府重點工作，8月23日「2023客家青少年國際事務訪問團」從新加坡、馬來西亞結束文化交流返臺，不僅是參與青年收穫頗豐，透過國際交流，也將台灣客家文化種子散播海外，讓世界看見台灣獨特的客家文化。

客委會和桃園市政府現正共同舉辦「2023世界客家博覽會」，陳建仁說，政府透過前瞻經費補助12億元全力支持，該博覽會呈現國內外客家族群的歷史變化和創新，讓更多人瞭解客家的美麗及客家人的勤奮精神，他盼望各界多前往參觀。最後，他期盼，透過大家集思廣益，必能擘劃新世代的客家發展方向，未來行政院也會持續支持各項重要客家政策，以傳承發揚客家文化。