16歲少年昏厥險送命 醫：惡性心律不整為年輕人猝死主因 3大症狀為警訊

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）16歲青少年曾經5次昏厥，第5次甚至需進行電擊才恢復正常心律，就醫經診斷竟是罹患惡性心律不整！醫師說明，惡性心律不整在年輕族群很容易導致猝死，例如近年來幾位30歲上下的年輕藝人死於「心源性猝死」，有很大部分與心律不整相關，提醒幼稚園到國中的青少年如有不適應盡早就醫，及早診斷，及早治療，以避免急性的發作造成憾事。

家住彰化市的16歲陳同學，平常喜歡從事刺激的電玩遊戲及現場看棒球賽，但他從小到大發生過四次暈厥，其中一次是從補習班跑回學校拿發現的作業，跑到一半就暈倒了，就醫後卻檢查不出原因。第五次暈厥是國中二年級，當時他在學校暈倒喪失意識，臉色慘白；校護趕來急救，使用自動去顫器AED後，發現是惡性心律不整，經電擊後恢復正常心律，接著由救護車轉送彰基，插管維持呼吸和急救後復甦治療，很順利地甦醒並恢復正常呼吸。

彰化基督教兒童醫院兒童心臟內科吳焜烺醫師說明，陳同學幾次暈厥都沒有找到原因，後來是透過基因學檢查，證實罹患兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈(Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, CPVT）。CPVT是一種少見的遺傳性鈣離子通道病變，其特徵是腎上腺素能誘導雙向和多型態性心室頻脈，因此常發生在兒童和青少年運動或情緒壓力期間，它可能導致心跳加快（心悸）、昏厥（暈厥）或心臟驟停。

CPVT死亡率極高，若不治療，30歲時死亡率可達31%。由於 CPVT 僅在腎上腺素分泌期間才能觀察到，因此如果懷疑有CPVT，應該以運動心電圖測試進行檢查，並以基因檢測確定診斷。

CPVT 有多種治療方法，治療過程將取決於病人心律不整的發生率或嚴重程度，症狀輕微，可以用藥物治療，包括β受體阻滯劑和抗心律失常藥；至於像陳同學這樣已經多次昏倒的高危險患者，則需要植入式心臟除顫器。

陳同學植入去顫器之後目前恢復狀況良好，唯一需要特別注意就是不可太過激動，像他喜歡打電動跟看現場棒球賽時，如果情緒起伏太大、壓力太大，有可能導致嚴重心律不整！這時體內的去顫器就可以將之整流成正常心律，防止驟死的機會。

彰基兒童醫院提醒家長，孩子如有暈厥、胸悶、胸痛等相關症狀，應至醫院接受全面且完整的診治，以免發生憾事。