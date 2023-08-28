Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

16歲少年昏厥險送命 醫：惡性心律不整為年輕人猝死主因 3大症狀為警訊

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/28 12:08
醫師說明，惡性心律不整在年輕族群很容易導致猝死。（圖／路透社）

醫師說明，惡性心律不整在年輕族群很容易導致猝死。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）16歲青少年曾經5次昏厥，第5次甚至需進行電擊才恢復正常心律，就醫經診斷竟是罹患惡性心律不整！醫師說明，惡性心律不整在年輕族群很容易導致猝死，例如近年來幾位30歲上下的年輕藝人死於「心源性猝死」，有很大部分與心律不整相關，提醒幼稚園到國中的青少年如有不適應盡早就醫，及早診斷，及早治療，以避免急性的發作造成憾事。

家住彰化市的16歲陳同學，平常喜歡從事刺激的電玩遊戲及現場看棒球賽，但他從小到大發生過四次暈厥，其中一次是從補習班跑回學校拿發現的作業，跑到一半就暈倒了，就醫後卻檢查不出原因。第五次暈厥是國中二年級，當時他在學校暈倒喪失意識，臉色慘白；校護趕來急救，使用自動去顫器AED後，發現是惡性心律不整，經電擊後恢復正常心律，接著由救護車轉送彰基，插管維持呼吸和急救後復甦治療，很順利地甦醒並恢復正常呼吸。

彰化基督教兒童醫院兒童心臟內科吳焜烺醫師說明，陳同學幾次暈厥都沒有找到原因，後來是透過基因學檢查，證實罹患兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈(Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, CPVT）。CPVT是一種少見的遺傳性鈣離子通道病變，其特徵是腎上腺素能誘導雙向和多型態性心室頻脈，因此常發生在兒童和青少年運動或情緒壓力期間，它可能導致心跳加快（心悸）、昏厥（暈厥）或心臟驟停。

CPVT死亡率極高，若不治療，30歲時死亡率可達31%。由於 CPVT 僅在腎上腺素分泌期間才能觀察到，因此如果懷疑有CPVT，應該以運動心電圖測試進行檢查，並以基因檢測確定診斷。

CPVT 有多種治療方法，治療過程將取決於病人心律不整的發生率或嚴重程度，症狀輕微，可以用藥物治療，包括β受體阻滯劑和抗心律失常藥；至於像陳同學這樣已經多次昏倒的高危險患者，則需要植入式心臟除顫器。

陳同學植入去顫器之後目前恢復狀況良好，唯一需要特別注意就是不可太過激動，像他喜歡打電動跟看現場棒球賽時，如果情緒起伏太大、壓力太大，有可能導致嚴重心律不整！這時體內的去顫器就可以將之整流成正常心律，防止驟死的機會。

彰基兒童醫院提醒家長，孩子如有暈厥、胸悶、胸痛等相關症狀，應至醫院接受全面且完整的診治，以免發生憾事。
心律不整
惡性心律不整
心臟內科
兒童
青少年
幼兒
暈厥

相關新聞

開學在即 你家孩子有「社恐」嗎？簡單3問題可自我檢視
開學在即 你家孩子有「社恐」嗎？簡單3問題可自我檢視
2023/08/27 17:28
你習慣用嘴巴呼吸嗎？醫：錯誤方式將造成咬合不正、慢性疲勞 、呼吸道感染
你習慣用嘴巴呼吸嗎？醫：錯誤方式將造成咬合不正、慢性疲勞 、呼吸道感染
2023/08/24 16:00
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
2023/08/18 11:48
爸媽看過來！新北首座兒童圖書館8/16啟用 開館系列活動一次看
爸媽看過來！新北首座兒童圖書館8/16啟用 開館系列活動一次看
2023/08/16 17:05
小時候胖就是胖！台灣雙北胖男孩近5成有脂肪肝 醫：零食飲料、玩3C、不運動為主因
小時候胖就是胖！台灣雙北胖男孩近5成有脂肪肝 醫：零食飲料、玩3C、不運動為主因
2023/08/06 17:19

更新時間 : 2023-08-28 19:44 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
【持續更新】郭台銘宣布獨立連署參選 ：強調在野整合、矢言帶來台灣海峽50年和平
【持續更新】郭台銘宣布獨立連署參選 ：強調在野整合、矢言帶來台灣海峽50年和平
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【分析】日本福島核處理水排海究竟是否有害?　德國有學者稱「喝一杯也沒事」？！
【分析】日本福島核處理水排海究竟是否有害?　德國有學者稱「喝一杯也沒事」？！
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
日本福島核廢水入海　美國首次公開表達支持
日本福島核廢水入海　美國首次公開表達支持
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？