日本排放核廢水　中國仇日情緒升高現旅遊退訂潮、狂打騷擾電話

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）日本福島第一核電站開始向海洋排放核廢水後，中國對日本的反感度急速惡化，出現多種反日行為。

共同社及日經新聞等日媒報導，在24日日本開始排放當天，山東省青島市一名中國人向日本學校丟石頭，隨後遭公安拘留；位於江蘇省的日本學校在25日被砸雞蛋，上海日本學校則是接到了抗議核廢水排放的電話；另外在青島日本總領事館附近，也出現了藐視日本人的大字塗鴉。

網路上接連出現了抵制日貨運動的文章，甚至有網友整理出日產化妝品企業的「抵制名單」，而原為中國人熱門旅遊地的日本，在中國也湧現了退訂潮。

除了中國的日本學校外，福島市廳及東丁江戶川區的公家機管等，以及福島縣的一些餐廳及旅館，也收到了多通抗議或騷擾電話，電話國碼皆是來自中國的「86」，日本駐中國大使館強調這屬於「犯罪行為」，已要求中國政府做出嚴肅處理。

另外，日本執政黨公明黨黨魁山口那津男原訂8月28至30日訪問中國，並帶著日本首相案田文雄的親筆信，轉交給中國國家主席習近平，但最後卻在26日突然喊卡，因中國方面稱「現在並非適當時機」。

隨著中國國內的反日情緒高漲，日本駐中國大使館也自24日，連續兩天提醒僑民「外出時非必要勿大聲說日語」。

日本外務省亞洲大洋洲局長鯰博行26日向中國駐日大使館公使楊宇表示遺憾，請中國採取適當措施，向民眾呼籲冷靜，要求當局確保日本人及日本大使館的安全，也表示中國政府應釋出有關核廢水的準確信息，以免情況變得更加嚴重。