法國教育部：9月開學將禁穿伊斯蘭長罩袍

（台灣英文新聞／生活組 綜合外媒報導）對於穆斯林婦女穿著長罩袍進入校園，今年開學將有新規定，法國教育部長艾塔爾(Gabriel Attal) 27日表示，當局將禁止在校園穿著長罩袍(abaya)，並認為，這條規則是必要的且公平的，因為這種服裝違反了世俗法(secular laws)。

綜合法蘭西24(France 24)及法國新聞廣播電台(franceinfo)的報導，法國當局針對學校是否能穿著長罩袍進行了數月的辯論，法國教育部長艾塔爾昨日表示，當你走進教室，看著學生的外表，你是無法辨識他們的宗教信仰。因此，自9月4日開學將禁止穿著長罩袍進入校園。

法國2004年3月15日就有一項法律禁止學生在學校、學院和公立高中，穿著明顯顯示出跟宗教信仰有關連的標誌或服裝，包括伊斯蘭頭巾、猶太傳統小帽(kippa)或尺寸過大的十字架。但長罩袍則處於灰色地帶，一直到現在才面臨禁穿令。為落實這項規則，9月開學前，艾塔爾將和站在第一線的學校負責人會面並發布「全國層面的明確法規」。

據法新社(AFP)取得來自公部門的資料顯示，自2020年10月，法國中學歷史和地理教師塞繆爾·帕蒂(Samuel Paty)在巴黎郊區，遭極端伊斯蘭份子斬首殺害後，違反世俗法的數量在2021/2022年學年與2022/2023學年間，增加了120%，其中在佩戴具有宗教標誌和服裝的部分，上學年增加了超過150%。