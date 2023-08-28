【前瞻計畫補助弊案】台灣內政部前營建署組長涉貪逾7567萬元　檢方求刑25年

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）原營建署道路工程組組長張之明涉嫌利用審核前瞻計畫補助機會，收受業者賄款及不正利益共計7567萬餘元。台北地檢署今天(8/28) 依貪污、洗錢等罪起訴張之明，並求刑25年。

檢方指出，政府自民國106年起推動前瞻計畫中的「推動提升道路品質計畫」、內政部110年起推動「提升道路品質計畫2.0」，均由營建署道路工程組採競爭型補助方式審議，由地方政府針對中央所提附經費的政策或計畫，由有意願的執行者經過一定程序而提出計畫書，經過公開的專業評選過程，擇優進行差別性補助。

檢方起訴指出，信創公司負責人陳登來自106年起，即以自己經營的公司協助地方政府撰寫計畫書，向營建署申請補助。陳登來為求計畫案通過審核，找上對外宣稱可協助打點營建署官員、當時擔任某立委辦公室主任的張騰龍，再藉由張騰龍認識張之明。

中央社引述起訴書表示，陳登來透過張騰龍轉達行賄的意願，張之明利用核決職務權限，或對陳登來的相關提案計畫進行指導，讓73項提升道路品質等提案計畫（包含屏東縣12件、澎湖縣4件、雲林縣43件、南投縣5件、嘉義縣8件、彰化縣1件）順利審查通過。

檢方調查，陳登來則依各計畫核定補助金額約1至3%不等比例，陸續交付賄款共新台幣6452萬元給張騰龍、張之明。這些賄款由2人朋分後，部分存入張之明本人及親屬等帳戶、部分用以購買賓士車及支付張之明婚外情對象黃姓女子（139萬5000元）等。

檢方查出，張之明與張騰龍共同投資的養殖事業於110年底至111年3、4月間要擴建黑蜆養殖基地需求，要求陳登來代為支付工程款，而該工程款可用於折抵後續申請補助案賄款，陳登來為讓申請補助計畫順利不被刁難，支付相關工程款共計約1000萬元。

另外，營建署道路工程組於109年4月間，公告招標「市區道路BIM應用探討案」，由江姓業者合作的團隊得標，江姓業者以每2至3週1次頻率，安排宴請張之明及詹加欣，張、詹指點江姓業者撰寫標案服務建議書，讓江姓業者提升順利取得標案機會。

檢方統計，張之明接受招待共49次、詹加欣接受招待共36次，總計張之明共收受江姓業者不正利益16萬1479元，詹加欣則共收受不正利益8萬4182元。

檢方指出，張之明於110年11月間結識黃姓女子，雙方隨即交往並多次發生親密關係，張之明要求江姓業者支付購車給黃女的頭期款70萬元。黃女於去年10月間產子，張之明則要江姓業者每月匯款到黃女帳戶，總計81萬6000元。

此外，一名莊姓業者因對施作公共工程道路的設計經驗不足，為向張之明請求協助，自110年3月至今年2月間，陸續邀約招待張之明飲宴、歡唱及女性陪侍與飯店住宿、性服務，張之明因此協助莊姓業者順利通過9個案子（嘉義縣7件、台南市2件）的審查。總計張之明共收受不正利益17萬2756元。

檢方另查出，法務部廉政署因偵辦刑事案件需要，於111年8月25日函請營建署提供雲林縣政府及各鄉鎮市公所110、111年度「提升道路品質計畫2.0」預算執行明細表等資料，張之明於同年8月30日，將前揭函文內容翻拍，並使用透過通訊軟體傳送給張騰龍知悉。

台北地檢署今天(8/28) 依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂及不正利益、洗錢防制法、刑法公務員洩漏國防以外應秘密之文書罪嫌，起訴張之明、張騰龍、詹加欣、陳登來等4人。

檢方認為，張之明身為營建署組長，收受廠商賄賂，貪聲逐色，犯後毫無悔意，且其所收受的賄賂及不正利益高達7567萬餘元，向法院求刑25年。

檢方指出，詹加欣偵查中自白犯行，並自動繳交全部所得財物，請法院依法減輕其刑；張騰龍長期擔任不同立法委員辦公室主任或執行長，竟充當收賄官員的白手套，羈押後坦承犯行，並全盤托出本案案情始末，對收賄流程詳細交代，請法院依證人保護法減輕其刑。

江姓、莊姓業者在偵查中均坦承行賄犯行，深表悔悟，檢方將2人予以緩起訴處分，期間均為2年，並命2人分別向公庫支付200萬元、50萬元。