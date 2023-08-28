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大英博物館失竊案 英國議員：體現拒絕歸還文物的汙辱性荒謬

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/08/28 10:05
大英博物館（圖／美聯社）

大英博物館（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）大英博物館館長費雪為文物失竊疏於採取行動而引咎辭職，英國國會議員怒批，竊盜案暴露大英博物館在歸還文物上的充滿汙辱性的荒謬立場。

丹麥古董商格拉德爾（Ittai Gradel）日前示警，大英博物館（British Museum）失竊文物在拍賣網站eBay賤價出售。該館恐有高達2000件文物丟失、被盜或被損壞，包括未曾登記在冊的寶石。費雪（Hartwig Fischer）坦承館方未就此事積極採取應有行動，於25日辭職。副館長威廉斯（Jonathan Williams）也宣布同意暫停其職務，直到對涉嫌竊盜案的獨立調查結束。

衛報報導，英國國會下議院議員、非洲賠償議題跨黨派議會小組主席阿迪（Bell Ribeiro-Addy）抨擊，1963年所頒布的《大英博物館法》禁止歸還希臘帕德嫩神殿的「額爾金大理石」以及來自奈及利亞貝寧青銅器應該被修改。

阿迪抨擊該法案以安全為由，拒絕將有爭議的文物歸還原主國，「他們給出最汙辱人的理由之一，是這些文物所屬國要麼沒有能力照顧文物，要麼文物很可能會被偷走。但在這個國家（英國），卻有人把文物放在 eBay 上。」

阿迪還指出，「更可怕的是，他們對 (涉嫌）盜竊他人物品的行徑如此放任，甚至懶得評估他們所擁有的是什麼...以確切得知被盜走的是什麼。」

擔任博物館董事會主席的前保守黨財政大臣奧斯本（George Osborne）則在BBC Radio 4上指出，「群體思維」可能導致領導層無法相信館藏被盜，但他也表示這是個將被收拾的爛攤子。

奧斯本坦言，這件事對大英博物館的聲譽必然受損，長期以來博物館是竊盜案的受害者，「我們本可採取更多措施來防止竊盜案發生。」但他也指出不幸中的大幸，館方已開始追回部分失竊物品，包括「沒有公開展示的小件珠寶、寶石跟碎金。」

奧斯本提到，官方正與藝術丟失登記處及骨董商社區成員合作，歸還丟失的文物，博物館儲藏室周圍的安保工作也已經得到強化。

至於館方沒有完整館藏目錄一事，他也強調，大英博物館必須加快對館藏進行完整記錄的進程。
大英博物館
失竊藝術品

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