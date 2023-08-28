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三颱共舞！「海葵」今生成 路徑曝光 「蘇拉」轉中颱 週三開學日最靠近台灣、影響最劇

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/28 10:00
颱風蘇拉28日凌晨減弱為中度颱風，預計週三開學日「蘇拉」將逼近台灣，第11號輕度颱風「海葵」也於上午生成。（圖／氣象局）

颱風蘇拉28日凌晨減弱為中度颱風，預計週三開學日「蘇拉」將逼近台灣，第11號輕度颱風「海葵」也於上午生成。（圖／氣象局）

10:30更新

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）颱風蘇拉於今（28）日凌晨減弱為中度颱風，但仍有增強的可能性，目前逐漸轉北後再轉西北接近台灣，週三開學日「蘇拉」將逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強。

氣象局的颱風資料顯示，颱風蘇拉已於今(28)日8時減弱為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻南南東方700公里之海面上，以每小時10公里速度，向北北東轉北進行。

氣象局表示，受到颱風影響，明(29日)下半天起東半部地區零星短暫雨頻率將更高，西半部則維持午後雷陣雨的天氣型態，預估週三、週四離台灣最近，東半部和南部會有局部大雨的情形，花東和南部山區則要當心局部豪雨等級以上的降雨。週五之後隨著颱風逐漸遠離，但受到外圍環流影響，各地天氣仍不穩定。

三颱共舞！「海葵」今生成 路徑曝光 「蘇拉」轉中颱 週三開學日最靠近台灣、影響最劇三颱共舞！「海葵」今生成 路徑曝光 「蘇拉」轉中颱 週三開學日最靠近台灣、影響最劇氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，颱風蘇拉今日在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明(29日)再轉北北西，完成打轉一圈的過程；週三(30日)轉向西北、向台灣逼近，週四(31日)2時中心在台灣南端近海。

吳德榮引述最新歐洲模式模擬顯示，「蘇拉」打轉後，轉向西北，週三晚中心經台灣南端近海；雖然最新資料尚無法確定，「蘇拉」登不登陸？但其鄰近台灣時，強度正值顛峯，暴風圈帶來的威脅，不可輕忽。

吳德榮提到，明日「蘇拉」逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。週三「蘇拉」逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，南部晚起風雨增大。

週四「蘇拉」雖受地形強力破壞而迅速減弱，但各地受暴風圈影響最大，應嚴加戒備。週五(1日)「蘇拉」持續減弱，局部地區仍有明顯降雨及強陣風，仍應戒備。週六、下週日(2、3日)台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有「大雷雨」伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，需注意。

此外，根據氣象局資料，原位於關島附近的熱帶性低氣壓TD12，今日8時發展為第11號輕度颱風「海葵」，8時的中心位置在北緯18.4度，東經142.8度，以每小時5公里速度，預測未來朝西北方向往琉球海面移動。目前太平洋海面上有三個颱風，分別為蘇拉、丹瑞、海葵。
颱風
中颱
蘇拉
開學日

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