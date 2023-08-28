〈財經主筆室〉李嘉誠打折賣房效應？中國不再堅持「限跌令」

李嘉誠家族在港7折賣房後，又在北京以9折促銷房產， 或許是李嘉誠打折賣房效應發酵？近期中國房地產官媒開始呼籲， 允許開發商以降價促銷方式展開自救， 意味著中國房地產風向將出現重大改變？「碧桂園們」可能有救了？

中國房地產報是官媒，最近以「房地產金融風險加據、 期待調整優化政策儘快落地」報導中提到， 儘管地方有大量刺激政策，但效果並不明顯， 關鍵就是供應端和需求端核心問題不能有效解決。重點提到： 降房價應當給予開發商更大的自主定價權， 允許開發商以降價促銷的方式展開自救，以儘快回籠資金。

中國官媒這樣的發聲，讓人很難不聯想到是官方表態。消息一出， 瞬間在輿論界引爆開來，要知道「開發商降價」這件事， 過去在中國媒體裡是個禁忌，如今官媒釋出風向球後， 基本就是官方定調，允許降價！讓房地產有了新動向， 相關降價新聞大增。

廣東珠海一家開發商日前就以「技巧性」的方法賣新房，「5折」 降價神操作在中國低迷房市開第1槍，既沒有與政府政策正面迎上， 也能順利活絡資金。當地住建局回應說，這件事是「合理、不干涉」 直指這是合理的市場行為。官方反應讓市場認為，「限跌令」 取消似乎是來真的！

「限跌」是中國過去樓市調控政策主要手段，簡單的說， 過去是不許降價的。「限跌令」看似不合理， 但這可是地方政府調控房價的一大招數， 目的就是為穩固房地產市場。畢竟，房地產市場若出問題，銀行、 信貸、開發商現金流、百姓資產、 當地政府土地資產都會受到巨大影響。

「限跌」通常是出於兩個因素考慮：第一，樓盤降價可能引發「 踩踏」，導致部分購房者「斷供棄房」，造成樓市擾動， 加劇銀行壞賬風險；第二，房價跌了，可能影響地方土地財政收入。 看上去，「限跌」是穩樓市的大招，能避免樓市大漲大跌。 但歸根結底，「限跌」非但難以阻止房價下跌、避免買地收入下滑， 還會抑制真實需求。

其實，中國政府雖沒有明文「限跌」，但卻一直強調「 房子是用來住的，不是用來炒的」，並政策強力宣導「 不准降價賣房」，只要開發商賣房大降價就約談，地方政府「 限跌令」一直心照不宣地實施著，開發商也默默遵循， 但沒想到的是，目前情況失去控制了，局勢出現巨大變化。

從8月上旬碧桂園宣布債務違約正式爆雷開始， 房地產危機已蔓延到了信託及金融市場， 中國最大民營資產管理集團中植集團， 以及中國央企共同持股的中融信託都出事了，與此同時， 匯率也告失守，人民幣在碧桂園事件爆發後貶值嚴重。

最新公布的中國百強房企全國總銷售額，整個7月銷售金額只有3, 504億元，相比往年足足跌掉三分之一。8月碧桂園爆雷後， 民眾警覺心提高，擔心房產公司交房出問題，更是不敢買房了，預期 8月銷售業績會更加難看， 最終將使得開發商的銷售回款出現大問題。

中國政府或許已了解問題的嚴重性，再加上7月份各種經濟數據表現 皆不理想，日前緊急宣布降息，是人行行長上任後的首次大動作， 讓離岸人民幣匯率來到1美元兌7.31元人民幣，創下2023年 以來的新水準。

緊接著降息，上周中國政府再公佈新政策，財政部網站發布「 關於延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告」， 即是，自2024年1月1日至2025年12月31日， 對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅 人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。 但這項措施實施期限只有2年， 中國政府就是希望鼓勵民眾在短期內就進場買房， 好拯救岌岌可危的房市。

很多人都會問，李嘉誠7折拋售房產，未來地產公司如何賺錢？ 與其僵在那裡等死，倒不如讓房企降價自救，有了現金流， 房地產開發投資才會真正活躍。 簡單來說，房產公司都快活不下去了，怎還能考慮賺不賺錢呢？ 如果說7折銷售還賺錢，說明房地產利潤空間太大了， 但未來房價下跌是整體趨勢避免不了，因為， 未來有很多房地產公司會加入打折銷售行列，房價就會被拉低下來， 未來中國房地產的暴利時代就不存在了，地產公司將進入微利時代。