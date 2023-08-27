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【更新】俄方基因比對確認 普里格津等7瓦格納高層歿於空難

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/27 19:51
瓦格納首領普里格津經基因比對確定死於23日的空難。(圖/美聯社）

瓦格納首領普里格津經基因比對確定死於23日的空難。(圖/美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）瓦格納軍團首領普里格津之死眾說紛紜，今（27）日俄羅斯聯邦偵查委員會表示，經過對空難遺體的基因比對後，證實普里格津及6名瓦格納高層已然身亡。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）在今年6月對莫斯科發動一日兵變卻戛然中止，外界也預見了讓俄國總統普丁（Vladimir Putin）顏面掃地的傭兵頭子最終下場。本月23日，普里格津的座機在莫斯科西北部發生空難，機上10人全數喪生。

在克里姆林宮被指責為頭號嫌犯的同時，外界也不乏揣測認為，這可能是一樁掩人耳目的事故，普里格津或許並未死亡。如今俄國官員打破了這項傳聞。

BBCCNN報導，俄羅斯聯邦偵查委員會（SK）表示，在對23日空難中發現的遺體進行基因比對後，10名遇難者的身分都已確認，並且與乘客名單相符，普里格津已確定身死，相關刑事調查也正在持續進行。

根據先前俄羅斯聯邦航空運輸局公佈的乘客名單，包含普里格津在內，共有7名瓦格納高層在機上，分別為瓦格納創始元老及指揮官烏特金（ Dmitry Utkin），普里格津副手、負責該組織安全部門的切卡洛夫（Valery Chekalov），推測擔任普里格津保鑣的馬卡良（Evgeny Makaryan）與托特明（Alexander Totmin），偵察榴彈發射器的普羅普魯甚金（Sergey Propustin），以及馬圖謝夫（Nikolai Matyuseev）。

另據俄國官媒報導，罹難的3名機組人員分別為機長列夫辛（Alexei Levshin）、副機長卡里莫夫（Rustam Karimov）以及空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova）。

普丁已向罹難者家屬表達慰問。本週五（25日），克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這起事件是場「悲劇」，稱普里戈津是被下令殺害一說「絕對是謊言」。

相關閱讀：瓦格納遭「斬首」何去何從？ 分析：普里格津之死為軍團末日
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