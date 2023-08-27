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賴清德談都更要求與獎勵　提「均衡台灣」縮減城鄉差距

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/08/27 19:00
全國獅友挺賴後援會27日下午在新北市新莊區成立， 民進黨總統參選人賴清德（前中）前往與會。（圖／中央社）

全國獅友挺賴後援會27日下午在新北市新莊區成立， 民進黨總統參選人賴清德（前中）前往與會。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）民進黨總統候選人賴清德週末活動滿檔，也提出對都更、城鄉發展平衡等議題的看法。他認為都更應視個案給予一些進步性的要求，若達成可給予更高的容積獎勵；他也提出「均衡台灣」主張，認為台北市走100步，不如22個縣市手牽手向前走一步。

中央社報導，賴清德今日上午前往新莊，參加全國雲林旅外鄉親賴清德後援會成立活動。賴清德表示，未來若能當選總統，會加強對雲林建設支持；他提出「均衡台灣」主張表示，每個縣市應該根據特色平衡發展，不要分大小，「台北市走100步，不如22個縣市手牽手向前走一步」，大家都是國家主人，都貢獻同樣的義務，應該得到國家一樣的照顧。

賴清德也提出，未來會在中央政府設立平台，有專人定期與各地方縣市合作討論研究，他會運用各種手段，提升目前中南部落後縣市的進步。他感謝雲林縣農業貢獻，並指出雲林縣不應該單獨留在農業縣市，農業大縣也能轉型為「農業生物科技大縣」，同時也要發展交通建設。

全國不動產產業賴清德後援會今天下午在新北市舉辦成立大會，賴清德也前往致詞。他表示，台灣社會對房價高漲有一些不平聲音，年輕人特別重視此議題；蔡政府這幾年來陸續通過一些政策，目的不是要打擊房地產發展，而是藉由政策達到公平目標。他也承諾未來會營造更加公平、符合公義的房地產市場，保障購買與販售者的權益。

賴清德重申住宅3政策，包括在蔡英文與他兩位總統共16年任期中，將興建社宅25萬戶、社宅包租代管25萬戶、租金補貼至少50萬戶，總共100萬戶，希望藉此滿足現有80萬戶的租屋需求，保障民眾居住權利。

賴清德提到，台灣30年屋齡以上房屋超過400萬戶，台北市尤其多；過去政府推動危老條例、都更條例，但他對都更幅度並不滿意，也請教過住戶意見並發現幾個問題，包括不是每案都可以一坪換一坪，住戶覺得房子變小而不願都更；有些雖可一坪換一坪，但有些坪數計入公共空間，導致房間數減少；此外，建設公司、營造公司也要分房，所以會更困難。

賴清德表態，未來這些問題會一一檢討改進，視個案給予一些進步性的要求，若達到進步性要求，可給予更高的容積獎勵，蓋高一點、讓大家住得更舒適，願意參加都更，帶動全國都更，同時促進內需產業。
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更新時間 : 2023-08-28 02:42 GMT+08:00

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