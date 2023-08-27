學生看過來! 台大新增每學期3日心理健康假

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣大學學生會今（27）日宣布，台大學生輔導委員會已正式通過心理健康假，適用於學生心理不適或精神情況不佳，每學期至多3日，透過線上系統申請，無須檢附證明文件。

台大今日舉行新生典禮，台灣大學學生會也在臉書宣布，台大學生輔導委員會已於今年6月正式通過心理健康假。若同學因心理不適或精神情況不佳，致上課有困難時，只要上請假系統，得於當日向授課老師請心理健康假，無須檢附證明文件。

台大學生會表示，每學期總共可請三天的心理健康假，在同學們第二次申請，或請假滿二天時，系統將通知學輔中心及心輔中心，啟動關心同學的輔導機制。

台大學生會指出，心理健康假的通過，昭示的是校方對於學生心理問題的重視態度。選擇正視心理假對同學們的正面意義，也是希望能洗去外界對心理問題的污名化。停下腳步，讓身心靈有喘口氣的空隙，是每個人應有的權利。

近年來心理假已逐漸為各大學院校重視，繼中山大學於2021年5月首創「心理不適假」後，實踐大學、成功大學、台灣師範大學、台北大學等校，陸續推動心理假，每學期至多可請3至5天不等。校方也加入關懷輔導機制，讓學校可以透過心理假的申請，掌握學生狀況，適時提供相應協助。