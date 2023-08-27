開學在即 你家孩子有「社恐」嗎？簡單3問題可自我檢視

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）據研究顯示，將近十分之一的兒童青少年有社交焦慮症，而近年來「社恐」一詞更是在網路上廣泛流傳，指的正是這些深受人際關係壓力所苦的孩子們。

社交焦慮症的核心症狀，包含擔心自己會在眾人面前出糗，一旦受到注意就感到焦慮，甚至出現如心跳加快、喘不過氣、冒冷汗、胃部不適、腦袋一片空白、肌肉僵硬緊繃等症狀。患者可能為了避免焦慮而因此而避免與人交流、迴避注視他人，逃避新環境，上台演講報告等特定場合。

這樣的情況會對孩子的人際關係和學校適應產生許多負面影響。然而，社交焦慮症常被忽視，許多孩子因為出現拒學問題而就醫，經過仔細評估後才發現背後隱藏著嚴重的社交焦慮症狀。

社交焦慮症的成因和治療

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻說，社交焦慮症的成因複雜，尚無定論，和先天遺傳特質及後天環境因子可能皆有關聯。孩子如果有傾向負面思考、缺乏自信、自我要求過高、過度在意他人評價等特點，更容易出現社交焦慮症狀。若過往曾有霸凌、兒時創傷等負面經驗，也可能讓孩子在面對與人交際的場合倍感壓力。

此外，若孩子合併某些精神科診斷，例如憂鬱、自閉症、思覺失調症等，都有可能影響其社交能力、社交技巧，或以社交退縮為早期之表現。治療社交焦慮症，需同時結合藥物、放鬆技巧訓練和認知行為治療等多種方法。

因此，建議有相關困擾的兒童青少年可以使用李克特氏五點量尺計分的自填量表來自我檢測，總共包含三題，可快速篩檢受測者有沒有社交焦慮問題，其敏感度(sensitivity)為88.7%，特異度(specificity)為90%，具有良好之信效度，題目如下：

請依照您過去一周內的狀況作答以下題目：

(1) 我會因為害怕自己會尷尬、出糗而避免做一些事或與人說話：（0.沒有 1.輕度 2.中度 3.重度 4.極度）

(2) 我會避免參加那些會讓我成為注意焦點的活動：（0.沒有 1.輕度 2.中度 3.重度 4.極度）

(3) 害怕當眾出糗或看起來很笨拙的樣子是我最害怕的事之一：（0.沒有 1.輕度 2.中度 3.重度 4.極度）

每題答0計為0分，答4則計為4分，總分最高為12分，若總得分達6分以上，可能有社交焦慮問題，可以考慮進一步到松德院區的青少年人際壓力調適特別門診進行完整評估。

自從112年9月起，臺北市立聯合醫院松德院區也將開辦「青少年人際壓力調適特別門診」，由兒童青少年精神科專科醫師和臨床心理師，對於社交焦慮的孩子提供深度完整的身心評估，並依據評估結果量身訂做個別治療計畫，期望能為這群孩子找到最適合的治療模式。