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搭上ESG列車 巴西政府推20億美元永續主權債券

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/27 16:11
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）號召其他南美雨林國家共同召開了多年未召開的雨林峰會。（圖／...

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）號召其他南美雨林國家共同召開了多年未召開的雨林峰會。（圖／...

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）於今（2023）年就任後，大幅扭轉前任總統波索納洛放任開發亞馬遜雨林的政策，不只號召其他南美雨林國家共同召開了多年未召開的雨林峰會，還表示將搭上ESG熱潮，發行價值高達20億美元的永續主權債券。

巴西財政部行政祕書Dario Durigan指出，在未來一個月，全球將會密切關注並試圖持有巴西由綠色計畫和社會開發計畫支持的永續債券，這個金額將會高達20億美元，將作為巴西生態轉型計畫的經濟基礎。

不過財政部長Rogerio Ceron表示，為了不衝擊市場，現階段不會公布發行的數量及日期，唯一可以確定的是所有準備措施將在九月前完工，即便實際執行日期被推遲至2024年也不會對整體發行狀況產生決定性的影響。

事實上，巴西於上週四（24日）召開由財務部長、計畫部長和中央銀行總裁參與的國家財務委會議（CMN），會中決定巴西政府將會建構一個用以管理氣候基金（Climate Fund）計畫的新框架，並於九月正式實行。

這個框架將與Dario Durigan揭露的永續債券有著密切關聯，明訂了債務還款率，且由基金作為後盾的資金運轉模式將會達成「支援企業實踐、科技與生產力發展、用於減緩溫室氣體排放的機械及設備取得，以及對氣候變遷做出調適」等目標。

另一方面，巴西財政部提出的生態轉型計畫則揭露了這筆巴西初次發行永續債券取得的資金，將優先支援由國家開發銀行國家經濟和社會發展銀行（BNDES）主導的氣候基金，這支債券也將是魯拉致力改善巴西永續紀錄的一個具體實踐。
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更新時間 : 2023-08-27 18:34 GMT+08:00

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