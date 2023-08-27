日本核處理水入海11處檢測無虞 謝長廷「微量放射性元素有益」惹爭議

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本自24日排放「核處理水」入海，今（27）日本政府環境省公布福島縣外海11處採樣分析，顯示海水氚濃度皆低於能檢測出的下限值。然而駐日代表謝長廷關於「微量放射性元素反而對身體有益」的觀點，仍引發憂慮的台灣民眾的不滿。

日本讀賣新聞報導，存放在東京電力公司福島第一核電廠腹地的「核處理水」24日起開始排放入海，日本環境省25日從排放口附近到約40公里外海域等總計11處進行海水採樣。

今日環境省公布分析結果，11處海水中的氚濃度都低於能檢測出的下限值（每公升7至8貝克）；其中三個地點也檢測了放射性物質「銫-137」及其他物質的的濃度，均低於檢測下限值。現階段將以每週一次的頻率持續進行水質監控。

此外，東京電力公司25日起公布福島第一核電廠附近海域10處的海水分析結果，目前顯示氚濃度都低於可檢測出的極限值。

據報導，日本政府水產廳26日也先行公布福島第一核電廠附近海域捕獲魚類的氚濃度檢測結果，跟排放入海前同為「未達檢測極限值」的未檢出，水產廳也將持續一個月每日採集魚樣進行檢測。

儘管檢測結果沒有問題，周邊鄰近國家的民眾依然心有憂慮。台灣駐日代表謝長廷昨（26）日到日本仙北市出差，在臉書發文提及，「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，不過，微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，」在台灣掀起與論波瀾，有部分民眾認為是在為福島排廢水說項。

謝長廷今（27）日再度發文表示，自己昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水。

他也強調，福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，那就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議，很多統派的人本來就希望把台灣香港化，要求我們要跟著中國抵制抗議，並不意外。

關於微量放射性元素有益身體的說法，他也提供出處，「幾十年前美國的教授トーマス・ラッキー （Thomas Donnell Luckey）曾經受NASA委託，研究太空人在放射性較高的地方生活對其健康的影響，他經過十多年研究得出結論，就是低度放射線反而對健康有益，後來不少研究報告肯定其說，這也就是激活療法（Hormesis)的依據，在世界各地有健康中心，當然也有人反對，不以為然，但我並沒有看過推翻其說法的正式研究。」

國民黨總統參選人侯友宜對於謝長廷的說法則表示「站著說話不腰疼」，認為謝沒有用同理心來了解台灣人對核廢水排放的擔憂，應當有一分證據說一分話，用國際最高標準來看待此事，民進黨也應清楚告訴民眾怎樣面對。