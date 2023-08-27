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2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/27 15:35
圖為2022淡水漁人碼頭煙火秀。（新北市漁業處提供）

圖為2022淡水漁人碼頭煙火秀。（新北市漁業處提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）淡水「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於今晚（27日）8點登場，周邊將於下午4點至晚上10點將進行交通管制，如果不想在現場人擠人，漁人碼頭周邊及八里端也是不錯的觀賞點，可從不同角度欣賞漁人碼頭「愛戀漁人」主題煙火。

2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包新北市漁業處提供

新北市漁業處表示，為免周邊交通混亂，影響觀賞煙火的品質和民眾的安全，下午4點至晚上10點將進行交通管制，建議大家可搭乘淡海輕軌等大眾運輸前往，包含：(1)汽、機車禁止進入中正路二段51巷、漁人碼頭前哨(第一出入口)；(2)腳踏車禁止進入(包含牽行)，漁人碼頭周邊YouBike站暫停開放借還車，包含輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站；(3)汽、機車一律從後哨(第二出入口)進出漁人碼頭；(4)紅26公車不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站牌(中正路一段87巷8弄)上、下車，再步行進入漁人碼頭。

而此次煙火最佳觀賞點，除了在漁人碼頭區域建議民眾可至木棧道主會場，是最接近煙火的第一排，可感受現場震撼，另旁邊福容飯店前觀海廣場及環港步道可以近距離觀賞到煙火，漁人碼頭外的滬尾休閒園區旁油車口木棧道、淡水第一漁港、八里端觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘，也是觀賞煙火及河岸景致的絕佳場所。

新北市漁業處長簡明雄表示，在漁人碼頭港區內觀賞完繽紛的煙火秀後，不妨到木棧道商店街買杯飲料享用餐點，欣賞晚間8點30分起至9點30分間的情人節限定水舞展演，也可從輕軌漁人碼頭站往淡水老街漫步淡水河岸，約15分鐘可達滬尾藝文休閒園區，再5分鐘可達海關碼頭及紅毛城，往前再走個5分鐘即達淡水第一漁港，並可前往旁邊的淡水老街品嚐在地美食。

2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包

新北市漁業處提供

  • 漁人碼頭停車資訊：

漁人碼頭港區內停車場自當(27)日上午10點起採進場一次性收費(小客車90元/次)，無30分鐘免費優惠；港區內停車場滿載時，將禁止車輛進入漁人碼頭，並開放港區外圍部分道路(觀海路、中正路二段、濱海路三段)路邊雙邊停車，請依現場員警、義交指引至路邊停放。

如開車前往八里觀賞煙火的民眾，可至十三行博物館停車場及八里公博二停車場停放，滿場時請依現場員警、義交指引至博物館路路邊停車格停放。

  • 離場方式：

散場時，離場車輛一律由漁人碼頭後哨(第二出入口)出場；行人在前哨(第一出入口)疏散將於中正路二段51巷分3條管制路線，分流搭乘輕軌、步行及搭乘公車3個路線的人行專屬動線，請民眾依現場工作人員指揮分流離場。

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更新時間 : 2023-08-27 18:34 GMT+08:00

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