〈投資理財〉台電10年強化電網靱性建設計畫 電線電纜龐大商機

全球經濟不景氣，台灣亦受衝擊，上市櫃公司上半年營收、獲利雙降四成，此刻投資最好跟著國家重大建設走，風險較低，獲利應該很有機會。目前，台電正積極推動「強化電網靱性建設計畫」，釋出大量商機，值得注意。

台電為改善全台供電系統，經奉行政院核定，將於10年投資5645億元，創史上最大投資案，以提升全台電網因應變故能力。今（2023）年第一年執行方案，已釋出龐大商機，電線電纜業者大小雨露均霑，商機可觀，未來還有9年的投資計劃，值得重視。

台電這次啓動電網大革命，為重電設備廠帶來史上最大商機，從發電、輸配電、儲節能到智慧系統整合，都有望受惠，未來將有助於企業向海外巿場，如東協等國家發展，正是投資人擇優選標的好機會。

以目前電線電纜業，規模較大的如華城、中興電、士電、華新、東元，以及正在積極成長中的大山、大亞、亞力，各擅勝場，都是值得注意的標的。中興電近年快速崛起，但是今年上半年因捲入雲豹裝甲車動力系統弊案，遭台中高分院判決沒收21億元，以資本額49.48億元計算，每股影響4.24元，然因2021年已認列損失8512萬元，剩餘20億1404萬元，第二季每股盈餘影響4.07元。

中興電上半年合併營收107.71億元，營業利益26.26億元，稅前淨利5.45億元，本期淨利5904.1萬元，每股獲利由去年的2.43元，減至0.12元，但已優於預期僅損益兩平的財測。值得重視的是今年7月，中興電合併營收成長逾30%，在手訂單已達340億元，最長訂單到2030年，並看好下半年的營運。

中興電近4年獲利快速成長，2019年每股盈餘1.55元，2020年3.59元，2021年4.19元，2022年5.21元。股利亦從2019年每股配息1.2元，逐年增加到2022年3.31元，已連續21年發放股利，合計27.62元，近5年現金殖利率為4.32%。值得注意的是今年7月17日雲豹裝甲車案爆發時，中興電股價從每股141元，重挫到現在110元左右，利空應已出盡，是否值得危機入市，投資人可以審慎評估。

華城是國內主要電力設備電器廠商之一，資本額26億1058萬餘元，近年業績股利也是逐年成長，上半年營收、獲利跳升，尤其第2季稅後純益5.44億元，年增134%，每股稅後純益2.08元，毛利率29.55%。由於台灣、美國電力設備需求持續熱絡，華城每天2至3班趕工，生意不錯。

華城2022年每股獲利3.21元，配息2.5元，今年上半年每股獲利已有2.87元，外銷比重約37%至38%，產品中變壓器是客製化產品，交期相對國際同業快速，深受市場肯定，訂單湧入，現正處於賣方市場，未來業務成長可期。

士電除了發展電機本業之外，亦轉型發展能源產業，其中重電事業訂單快速成長，已彌補自動化等事業營收下滑部分。今年第2季營收達76.77億元，營業利益4.57億元，稅前淨利7.86億元，本期淨利6.27億元，淨利歸屬母公司5.95億元，每股獲利從去年同期0.88元，增加到1.14元。去（2022）年每股獲利2.66元，創近年新高。

士電現在訂單超過百億元，上半年合併營收166.49億元，年增8.49%，亦為同期新高。台電大案釋出商機大，市場預期台電將釋出汰換變壓器及配電盤等重電設備，將為士電下半年仍然維持成長趨勢，全年營收及獲利有機會再寫新紀錄。

大山今年的業績拜台商回流、政府綠能、台電強靱電網之暢，加上都市更新，危老改建等商機，創造電線電纜需求。大山已在桃園設立營業所及發貨中心，作為重返北部線纜市場的基地，藉以擴大新竹以北的線纜市占率。大山計劃以低壓電力電纜，行銷國內營建市場，中高壓電力電纜行銷國營機構，預計今年各式電線電纜銷售，總量將達16315公噸。

為因應ESG風潮，大山積極爭取太陽能、離岸風電等綠電，以及台電變電建設商機外，外銷方面，將加強開發日本、東南亞、中東等海外巿場，續推無鉛化及符合綠色環保電線電䌫，提升網路電纜生產新技術，開拓同軸電纜國內外市場。

大山去（2022）年每股獲利2.9元，配股1元，配息1.5元，合計2.5元，資本額為14億8838萬餘元，每股淨值17.45元，近5年現金殖利率5.07%，投資報酬率不錯。

當前國際經濟不景氣，台灣外銷環境不佳，投資人如果以國家重大經濟建設、內銷產業為主軸，那麼電線電纜類股，值得擇機長期投資。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★