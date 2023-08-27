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一場醞釀近40年的革命：西班牙女足奮起反擊

西班牙足總主席魯比爾斯涉嫌強吻西班牙隊女足球員艾莫素，引起與論風暴。魯比爾斯一度表示則是經過對方同意，被艾莫素嚴正反駁。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/27 14:53
西班牙女足日前於世界盃奪冠，西班牙足總主席魯比爾斯（右後２５）在頒獎禮上，涉嫌強吻西班牙隊球員艾莫素（右前１)。（圖／美聯社) &nbsp...

西班牙女足日前於世界盃奪冠，西班牙足總主席魯比爾斯（右後２５）在頒獎禮上，涉嫌強吻西班牙隊球員艾莫素（右前１)。（圖／美聯社)  ...

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）西班牙足總主席魯比爾斯對奪冠女球員驚天一吻，讓根植於西班牙女足的系統性問題，首次曝光在全球大眾的視野之中。與1988年以來所發生的一切相比，目前所看到的可謂微不足道。球員們花了35年才真正得到傾聽與支持，當權者才開始採取行動。

衛報報導，西班牙女足在爭議教練維爾達 （Jorge Vilda）帶領下奪得本屆世界盃冠軍，西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在女子世界盃頒獎禮上，涉嫌強吻西班牙隊球員艾莫素（Jenni Hermoso），都被攝影機記錄下來。魯比爾斯一度表示則是經過對方同意，被艾莫素嚴正反駁。

目前，國際足協會（FIFA）啟動紀律程序，決定暫停魯比爾斯職務，為期90天。西班牙當局也於26日下午開始對魯比爾斯採取法律行動，最快將於28日將其停職，屆時西班牙體育行政法庭（TAD）及西班牙最高體育委員會（CSD）將就此事重新展開討論。

魯比爾斯25日強硬宣布不會辭職，並稱將致力維護自己的清白。他自2018年上台以來地位便穩固不搖。針對其不辭職宣言，現場響起的熱烈掌聲，也證明了他在西班牙足協內部的控制力與權力之大。艾莫素在聲明中直指這是魯比爾斯「所創造的操縱文化」。

如今23名奪冠成員、58名其他球員聯署聲明，若魯比爾斯不辭職，她們將不會回到國家隊效力，11名教練也辭職表明立場，引爆社會輿論。女鬥士們在媒體戰中的獲勝，給了魯比爾斯始料未及的一擊。

然而魯比爾斯卻有讓麻煩消失的前科。西班牙女足在2022年歐洲杯四分之一決賽中不敵冠軍英國隊後，15名球員於9月退出國家隊，盼球隊能做出改變，外傳是對維爾達不滿，包括對訓練方式及備賽不足的擔憂。而足協跟魯比爾斯則是力保維爾達，欣然將這些球員踢出局，還將之稱為「敲詐者」、「臭小鬼」，並與其餘同意被徵召的球員組建一支「新國家隊」。

事件再次重演，魯比爾斯顯然沒有意識到事態的嚴重性，以及他的舉動對艾莫素造成的影響。西班牙足協在26日發布一封措辭強硬的聲明，稱對艾莫素針對魯比爾斯的每句發言都是謊言，親吻是雙方自願同意的。該聲明隨後又被撤下。足協極力為魯比爾斯辯護，維爾達與魯比爾斯也極力支持對方。

回顧西班牙女足的歷史，35年來，該隊只經歷過兩位總教練。古列達（Ignacio Quereda）與維爾達。古列達早被爆出性別歧視等惡行，讓女足2015年才首次參加世界盃，並在提早出局發布聯合聲明要求總教練辭職，現在看來歷史驚人的類似。８年後的今日，西班牙女足奪冠後採取了相同的行動，仍在為改善球隊條件而奮鬥。
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更新時間 : 2023-08-27 18:33 GMT+08:00

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