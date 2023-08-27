高通膨、高利率時代 美國經濟學家：全球政府債務將持續惡化

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）全球經濟危機和新冠肺炎疫情期間，美國發行了大量公債，這造成政府財政赤字如雪球般越滾越大，週六堪薩斯市聯邦準備銀行（Kansas City Fed）舉行的聯準會年度中央銀行研討會上，一份報告指出，由於各國在全球金融危機和新冠肺炎疫情期間持續對外借款，政府債務的狀況未來仍會持續惡化。

事實上，自從2007年開始，全球政府債務的的比例如同吹氣球般快速成長，已從全球GDP40%增加至60%，而已開發中國家的狀況則更為嚴重，尤其是全球最大的經濟體美國，其債務15年前就已經達到GDP的70%，現在則已幾乎與每年經濟產值相等。

加州大學柏克萊分校經濟學教授、國際貨幣基金會（IMF）經濟學家艾肯格林（Barry Eichengreen）認為，在高債務的危機下，雖然減少債務在理想上是需要的，但是實際上很難達成。

在過去，國家時常有成功降低債務與GDP比率的經驗，不過由於已開發國家現在面臨人口持續老化而無法進行勞動的問題，加上高齡化的人口反而會加重健康保險、退休金等社會福利支出，這讓國家財務負擔持續增加；另一方面，利率持續上升及國內政治理念的分歧，也讓預算盈餘更難達成，遑論保持。

艾肯格林進一步指出，除非通貨膨脹狀況反轉，現階段持續惡化的狀況下，實在對國家債務削減一點幫助都沒有，除了已開發國家之外，因為持續擴大對外借款導致債權人變得更多、更複雜，開發中國家進行債務重組時也因此無法準確判斷該如何進行。

他強調，無論如何政府都將須與高債務共存，且這是在可能需要削減開支、調漲稅率，同時強化對銀行規範控制的情況下，而一劑猛藥雖然會讓大家都不開心，但是這是最務實的做法。