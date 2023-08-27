Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

高通膨、高利率時代 美國經濟學家：全球政府債務將持續惡化

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/27 14:36
由於各國在全球金融危機和新冠肺炎疫情期間持續對外借款，政府債務的狀況未來仍會持續惡化。（示意圖／pixabay）

由於各國在全球金融危機和新冠肺炎疫情期間持續對外借款，政府債務的狀況未來仍會持續惡化。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）全球經濟危機和新冠肺炎疫情期間，美國發行了大量公債，這造成政府財政赤字如雪球般越滾越大，週六堪薩斯市聯邦準備銀行（Kansas City Fed）舉行的聯準會年度中央銀行研討會上，一份報告指出，由於各國在全球金融危機和新冠肺炎疫情期間持續對外借款，政府債務的狀況未來仍會持續惡化。

事實上，自從2007年開始，全球政府債務的的比例如同吹氣球般快速成長，已從全球GDP40%增加至60%，而已開發中國家的狀況則更為嚴重，尤其是全球最大的經濟體美國，其債務15年前就已經達到GDP的70%，現在則已幾乎與每年經濟產值相等。

加州大學柏克萊分校經濟學教授、國際貨幣基金會（IMF）經濟學家艾肯格林（Barry Eichengreen）認為，在高債務的危機下，雖然減少債務在理想上是需要的，但是實際上很難達成。

在過去，國家時常有成功降低債務與GDP比率的經驗，不過由於已開發國家現在面臨人口持續老化而無法進行勞動的問題，加上高齡化的人口反而會加重健康保險、退休金等社會福利支出，這讓國家財務負擔持續增加；另一方面，利率持續上升及國內政治理念的分歧，也讓預算盈餘更難達成，遑論保持。

艾肯格林進一步指出，除非通貨膨脹狀況反轉，現階段持續惡化的狀況下，實在對國家債務削減一點幫助都沒有，除了已開發國家之外，因為持續擴大對外借款導致債權人變得更多、更複雜，開發中國家進行債務重組時也因此無法準確判斷該如何進行。

他強調，無論如何政府都將須與高債務共存，且這是在可能需要削減開支、調漲稅率，同時強化對銀行規範控制的情況下，而一劑猛藥雖然會讓大家都不開心，但是這是最務實的做法。
美元
歐元
公債
GDP
通貨膨脹

相關新聞

南韓GDP跌出世界前十名　低出生率恐導致排名再下降
南韓GDP跌出世界前十名　低出生率恐導致排名再下降
2023/07/13 16:37
高通膨竟是一人惹的禍？瑞典物價飆漲全怪碧昂絲
高通膨竟是一人惹的禍？瑞典物價飆漲全怪碧昂絲
2023/06/15 15:11
全球旅遊產業將恢復疫情前水準　今年預計達9.5兆美元
全球旅遊產業將恢復疫情前水準　今年預計達9.5兆美元
2023/05/09 14:10
〈財經主筆室〉2022年人均GDP超過南韓 台灣民眾想問：實質薪資何時趕上韓國？
〈財經主筆室〉2022年人均GDP超過南韓 台灣民眾想問：實質薪資何時趕上韓國？
2023/05/02 12:17
古巴內外交迫突解除美元存款禁令 觀光復甦為主因
古巴內外交迫突解除美元存款禁令 觀光復甦為主因
2023/04/11 15:57

更新時間 : 2023-08-27 18:33 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
復盛70週年論壇看台灣企業永續　高志明：中小企緊密結合成為多座護國神山
復盛70週年論壇看台灣企業永續　高志明：中小企緊密結合成為多座護國神山
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
颱風「蘇拉」增強為中颱　預計30日起開始影響台灣
颱風「蘇拉」增強為中颱　預計30日起開始影響台灣
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
XBB變異株成台灣主流 莊人祥：莫德納XBB疫苗最快9月開打 這一類人優先接種
XBB變異株成台灣主流 莊人祥：莫德納XBB疫苗最快9月開打 這一類人優先接種
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包