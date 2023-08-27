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轉為強颱「蘇拉」將穿越台灣南部 最快29日海陸警齊發

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/27 11:41
蘇拉颱風已於今（27）日凌晨2時增強為強烈颱風，預料將穿越台灣南部。（圖／氣象局）

蘇拉颱風已於今（27）日凌晨2時增強為強烈颱風，預料將穿越台灣南部。（圖／氣象局）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）蘇拉颱風已於今（27）日凌晨2時增強為強烈颱風，對台灣威脅不容小覷，氣象局預測週三、週四影響最劇，且不排除發布陸警，但不確定性仍大，需密切觀察；至於海警發布時間最快可能落在週二。

根據中央氣象局資料顯示，強烈颱風蘇拉27日8時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方630公里之海面上（馬尼拉東北方310公里之海面上），以每小時9公里速度，向東轉東北進行。預測其28日8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方690公里之海面上（馬尼拉東北方490公里之海面上）。

中央氣象局預報員林定宜說，蘇拉颱風受到南海附近的副熱帶高壓影響，過去一天位置往南移動，但今日開始走向偏東，入夜後到明（28）日會往北飄移，對台灣的威脅不容小覷。

林定宜說明，就目前路徑來看，有很高機率會穿過台灣的南端，預計明晚至29日（週二）清晨可能會發布海上颱風警報，下半天發布陸上颱風警報。最接近台灣的時間點，預計在週三晚上到週四。

受到蘇拉颱風及其外圍環流影響，東半部地區及南部山區將有局部大雨或豪雨的機率，30日東半部地區及恆春半島有陣雨，北部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；31日東半部及南部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。9月1日、2日各地仍受到颱風外圍環流影響，有局部短暫陣雨。

此外，太平洋上面有很多個熱帶擾動，第10號輕度颱風「丹瑞」目前位於台北東方2810公里之海面上，未來往北朝日本東方海面前進，距離遙遠，對台灣天氣及「蘇拉」颱風皆無影響。另外一個系統，在關島附近海面的熱帶系統，今天上午發展為熱帶性低氣壓，未來有可能繼續發展為輕度颱風「海葵」。
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更新時間 : 2023-08-27 18:33 GMT+08:00

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