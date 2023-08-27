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【難以杜絕的槍械暴力】美國多處再爆槍擊 數人死傷 佛州白人因種族歧視掃射商店釀3死

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/27 10:15
美國佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）爆發槍擊案，造成3人死亡，當地員警證實為種族歧視而起的仇恨犯罪。（圖／美聯社）

美國佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）爆發槍擊案，造成3人死亡，當地員警證實為種族歧視而起的仇恨犯罪。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）美國多處這兩日接連傳出槍響，包含麻州波士頓市的加勒比海嘉年華遊行、職棒大聯盟（MLB）芝加哥白襪隊主場比賽，以及佛羅里達州因種族歧視而起的仇恨犯罪。

美國芝加哥市當地時間25日晚間9時30分左右，當2萬2000人正在觀賞芝加哥白襪對決奧克蘭運動家的比賽時爆發槍擊，有2名女性球迷受傷。

芝加哥市警方在聲明中表示，一名42歲女性腿部中彈，被送往芝加哥大學醫學中心，目前情況穩定；另一名26歲女性腹部擦傷，但拒絕送醫接受治療。

這場槍擊沒有引起場內太多騷動，甚至有球迷表示未聽到任何槍響，而賽事也未遭到中斷，在比賽結束、球迷依序離場後，警方才開始進行相關蒐證。

事發後，白襪隊在聲明中表示，目前還不清楚開槍的人在球場裡面或場外，事件還在調查當中，並祝福兩名傷者早日康復。

另一場槍擊則發生在麻薩諸塞州波士頓市的加勒比海嘉年華遊行，造成7人受傷送醫，所幸傷勢皆未危及性命，而警方也在事後逮捕2名嫌犯，並查獲多把槍枝。

CNN引述當地警方說法，當地時間26日上午7時44分接到第一通報案電話，地點位在藍山大道（Blue Hill Avenue）和塔爾博特大道 （Talbot Avenue）轉角處，據了解為兩派人馬爆發集體衝突，警方接獲通報後，不僅及時趕到現場制止紛爭，並用止血帶為受傷民眾做緊急處理，將傷亡降至最低。

根據當地媒體報導，去年的加勒比海慶典有一人死亡。

至於發生在美國佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）的槍擊案則不幸有3人死亡，當地員警證實為種族歧視而起的仇恨犯罪。

當地時間26日下午1時左右，一名20多歲白人男性闖入連鎖商店「達樂」（Dollar General）掃射，造成2名男性及1名女性喪生，死者均為非裔，搶手也在開槍後自盡身亡。

據警方調查，兇手與父母住在佛州東北部的克萊郡，案發區域則在同樣位於東北部的愛德華沃特斯大學（Edward Waters University）附近，這是美國南部州一所歷史悠久的非裔名校。

由於兇手在行兇前曾發布的數篇文章內容詳述對黑人族群的仇視，警方已展開相關調查，並研判犯案動機是出自「種族仇恨」。
美國
槍擊案
槍枝濫用
種族歧視

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更新時間 : 2023-08-27 18:33 GMT+08:00

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