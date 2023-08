台灣與立陶宛合作援助烏克蘭重建首例　魯塔幼兒園正式啟用

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣透過受立陶宛政府支持的中央專案管理局(CPMA)參與烏克蘭重建,率先完成的項目為位於伊爾平(Irpin)市的「魯塔」(Rūta)幼兒園,特別選在8月24日烏克蘭獨立紀念日正式啟用。

立陶宛外交部25日表示,協助烏克蘭教育領域重建是立陶宛優先要務之一,CPMA為相關計畫執行單位。「魯塔」幼兒園是台灣與立陶宛合作成果,台灣投入的120萬歐元(約130萬美元)用於購置家具、設備、綠化工程及遊戲設施。

On @Ukraine 's Independence Day @LithuanianGovt and the Taiwanese Representative Office in made a heartful present for the country. Heavily damaged kindergarten Rūta was officially opened in Irpin, emerging anew from the aftermath of Russian aggression. #FutureOfUkraine pic.twitter.com/xKXy4Fb5CX



(圖/官方臉書)

另外一個台立援烏重建案為位於博羅江卡(Borodianka)鎮的一所學校,目前尚未完工。伊爾平及博羅江卡屬基輔州,距首都基輔約1至1.5小時車程。

外交部政務次長李淳5月曾啟程訪問立陶宛,6月1日出席在立陶宛國會大廈舉行、以「前線民主國家支持烏克蘭」為題的研討會,期間宣布外交部將提供500萬美元,參與CPMA執行的烏克蘭重建計畫。立陶宛方面則出資約770萬美元。

Official: the Irpin kindergarten "Ruta" rebuilt by the Lithuanian government @LithuanianGovt is open!



The President of Lithuania @GitanasNauseda personally came to the opening with the Ambassador of Lithuania to Ukraine @LTEMBASSYUK Valdemaras Sarapinas and the head of the… pic.twitter.com/du5OF8434S