（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣透過受立陶宛政府支持的中央專案管理局（CPMA）參與烏克蘭重建，率先完成的項目為位於伊爾平（Irpin）市的「魯塔」（Rūta）幼兒園，特別選在8月24日烏克蘭獨立紀念日正式啟用。

立陶宛外交部25日表示，協助烏克蘭教育領域重建是立陶宛優先要務之一，CPMA為相關計畫執行單位。「魯塔」幼兒園是台灣與立陶宛合作成果，台灣投入的120萬歐元（約130萬美元）用於購置家具、設備、綠化工程及遊戲設施。

On @Ukraine's Independence Day @LithuanianGovt and the Taiwanese Representative Office in made a heartful present for the country. Heavily damaged kindergarten Rūta was officially opened in Irpin, emerging anew from the aftermath of Russian aggression. #FutureOfUkraine pic.twitter.com/xKXy4Fb5CX #StandWithUkraine (@Lithuania) August 26, 2023



(圖/官方臉書)

另外一個台立援烏重建案為位於博羅江卡（Borodianka）鎮的一所學校，目前尚未完工。伊爾平及博羅江卡屬基輔州，距首都基輔約1至1.5小時車程。

外交部政務次長李淳5月曾啟程訪問立陶宛，6月1日出席在立陶宛國會大廈舉行、以「前線民主國家支持烏克蘭」為題的研討會，期間宣布外交部將提供500萬美元，參與CPMA執行的烏克蘭重建計畫。立陶宛方面則出資約770萬美元。

Official: the Irpin kindergarten "Ruta" rebuilt by the Lithuanian government @LithuanianGovt is open!



The President of Lithuania @GitanasNauseda personally came to the opening with the Ambassador of Lithuania to Ukraine @LTEMBASSYUK Valdemaras Sarapinas and the head of the… pic.twitter.com/du5OF8434S — Oleksandr Markushyn (@markushyn) August 26, 2023



(擷取自推特)

中央社引述CPMA於24日發布的新聞稿稱，總計3層樓的「魯塔」幼兒園可容納400名學童，職員預計達45人。

CPMA的資金來源包括立陶宛政府、歐盟及國際捐助。

在「魯塔」幼兒園一案，校舍興建等大型基礎工程由立陶宛負責推動，台灣則著重設備建置。值得一提的是，在台灣出資建設的幼兒園戶外景觀及遊樂設施可見到中華民國國旗。

駐立陶宛代表黃鈞耀表示，台灣十分關注俄烏戰爭發展，因為台灣與烏克蘭一樣，均面臨來自集權國家的軍事威脅。

黃鈞耀說，兒童是國家的未來，他們受教育的權利不該被集權國家的侵略行為剝奪。台灣很榮幸與理念相同的立陶宛合作，共同協助烏克蘭重建，重建學校能讓學生、老師、家長都感受到來自民主國家既溫暖又強勁的支持。

黃鈞耀強調，台灣想讓烏克蘭瞭解，台灣與烏克蘭同在、烏克蘭並不孤單。

台灣與立陶宛合作援助烏克蘭重建首例 魯塔幼兒園正式啟用