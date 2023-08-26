腸胃與腦部有連動關係？ 研究指出：腸胃疾病可能是帕金森氏症前兆

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 你時常感到肚子「怪怪的」，或是有便秘、吞嚥困難等問題嗎？最新的研究顯示，這可能是某些人未來會罹患帕金森氏症的一個徵兆。

刊登在英國胃腸病學會期刊《胃腸病》的一篇新研究顯示，腸胃健康與腦部健康可能有一定程度的關聯，研究人員認為，如果能了解腸胃疾病發生的原因，就可以提早接受帕金森氏症的治療。

罹患帕金森氏症的患者因為神經細胞的受損而無法製造足夠的多巴胺，這導致他們會出現無法控制地顫抖、肌肉僵硬、動作遲緩、姿態異常及認知障礙等問題，且狀況會持續惡化。現階段尚沒有可以根治的辦法，不過可以透過治療減輕症狀並維持生活品質。

通常在神經出現症狀時，腦細胞已經受到損害，因此若能在更早期就發現問題，就可有效予以治療。研究團隊分析了美國近2.5萬名罹患帕金森氏症患者病歷，並與1.9萬名阿茲海默患者、近2.4萬名腦出血或腦血栓患者、2.5萬名健康樣本進行比較後有了驚人的發現。

在進行五年的追蹤後研究團隊發現，罹患帕金森氏症的患者在確認得病的前六年間，皆有出現腸胃方面的問題，而有腸胃毛病的人，也確實有更高機率後續會罹患帕金森氏症，而在所有腸胃問題中，便祕、吞嚥困難、延遲性胃排空（俗稱為胃輕攤或胃下垂）與腸躁症的患者，有著更高的罹患率。

人類的胃腸道有著上百萬直接與腦部溝通的神經，專家因此認為，對兩個系統當中的任一個進行治療，都可以改善另一個系統的狀況，反之，任何一個系統出問題也會影響另一個。

不過加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis）的Kim Barrett教授強調，這個連結還需要更多的研究來進行驗證，胃腸道疾病跟腦部病變也有可能是同時由另一個未知的第三因子所影響；倫敦大學失智研究中心的Tim Bartels博士則說，如能證實這個關聯，將對預防性治療有著極高的價值。