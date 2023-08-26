Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

腸胃與腦部有連動關係？ 研究指出：腸胃疾病可能是帕金森氏症前兆

研究人員認為，如果能了解腸胃疾病發生的原因，就可以提早接受帕金森氏症的治療。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/08/26 20:40
示意圖為醫師為民眾進行腹部超音波檢查 (中央社檔案照片) 

示意圖為醫師為民眾進行腹部超音波檢查 (中央社檔案照片) 

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 你時常感到肚子「怪怪的」，或是有便秘、吞嚥困難等問題嗎？最新的研究顯示，這可能是某些人未來會罹患帕金森氏症的一個徵兆。

刊登在英國胃腸病學會期刊《胃腸病》的一篇新研究顯示，腸胃健康與腦部健康可能有一定程度的關聯，研究人員認為，如果能了解腸胃疾病發生的原因，就可以提早接受帕金森氏症的治療。

罹患帕金森氏症的患者因為神經細胞的受損而無法製造足夠的多巴胺，這導致他們會出現無法控制地顫抖、肌肉僵硬、動作遲緩、姿態異常及認知障礙等問題，且狀況會持續惡化。現階段尚沒有可以根治的辦法，不過可以透過治療減輕症狀並維持生活品質。

通常在神經出現症狀時，腦細胞已經受到損害，因此若能在更早期就發現問題，就可有效予以治療。研究團隊分析了美國近2.5萬名罹患帕金森氏症患者病歷，並與1.9萬名阿茲海默患者、近2.4萬名腦出血或腦血栓患者、2.5萬名健康樣本進行比較後有了驚人的發現。

在進行五年的追蹤後研究團隊發現，罹患帕金森氏症的患者在確認得病的前六年間，皆有出現腸胃方面的問題，而有腸胃毛病的人，也確實有更高機率後續會罹患帕金森氏症，而在所有腸胃問題中，便祕、吞嚥困難、延遲性胃排空（俗稱為胃輕攤或胃下垂）與腸躁症的患者，有著更高的罹患率。

人類的胃腸道有著上百萬直接與腦部溝通的神經，專家因此認為，對兩個系統當中的任一個進行治療，都可以改善另一個系統的狀況，反之，任何一個系統出問題也會影響另一個。

不過加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis）的Kim Barrett教授強調，這個連結還需要更多的研究來進行驗證，胃腸道疾病跟腦部病變也有可能是同時由另一個未知的第三因子所影響；倫敦大學失智研究中心的Tim Bartels博士則說，如能證實這個關聯，將對預防性治療有著極高的價值。
胃腸
腸胃
腦部
神經
帕金森氏症

相關新聞

新研究！中興大學：台灣香檬可透過腸-腦軸線調節憂鬱焦慮　研究成果登國際期刊
新研究！中興大學：台灣香檬可透過腸-腦軸線調節憂鬱焦慮　研究成果登國際期刊
2023/08/15 09:33
莫名暴瘦10公斤竟是腸黏膜受損！醫：三大有害因子是元凶
莫名暴瘦10公斤竟是腸黏膜受損！醫：三大有害因子是元凶
2023/08/10 14:35
520人食物中毒！食藥署：桃園忠貞市場越南法國麵包攤商3食品驗出沙門氏菌
520人食物中毒！食藥署：桃園忠貞市場越南法國麵包攤商3食品驗出沙門氏菌
2023/08/09 15:48
與屎共游？世界鐵人三項賽後57名選手上吐下瀉 英國海域驗出驚人大腸桿菌菌落
與屎共游？世界鐵人三項賽後57名選手上吐下瀉 英國海域驗出驚人大腸桿菌菌落
2023/08/08 17:27
皮蛇比生小孩痛！9成壯年體內潛伏帶狀疱疹病毒 2大高危族群及早預防
皮蛇比生小孩痛！9成壯年體內潛伏帶狀疱疹病毒 2大高危族群及早預防
2023/08/07 17:09

更新時間 : 2023-08-27 02:11 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
復盛70週年論壇看台灣企業永續　高志明：中小企緊密結合成為多座護國神山
復盛70週年論壇看台灣企業永續　高志明：中小企緊密結合成為多座護國神山
颱風「蘇拉」增強為中颱　預計30日起開始影響台灣
颱風「蘇拉」增強為中颱　預計30日起開始影響台灣
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
XBB變異株成台灣主流 莊人祥：莫德納XBB疫苗最快9月開打 這一類人優先接種
XBB變異株成台灣主流 莊人祥：莫德納XBB疫苗最快9月開打 這一類人優先接種
台灣首屆電商嘉年華8/25登場 匯集酷澎、EasyStore等業者展出 實踐跨境電商無國界
台灣首屆電商嘉年華8/25登場 匯集酷澎、EasyStore等業者展出 實踐跨境電商無國界