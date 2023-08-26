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安理會除中俄皆譴責軍事衛星發射　北韓大使突轉移話題斥日本排放核廢水

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/26 17:04
北韓駐聯合國大使金成於7月13日出席安理會會議（圖／美聯社）

北韓駐聯合國大使金成於7月13日出席安理會會議（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）聯合國安理會於25日（美國當地時間）召開安理會，討論北韓發射軍事偵察衛星一事，北韓大使也以當事國出席這次會議。

韓聯社報導，美國大使琳達 湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指出，北韓主張開發核武是自衛手段是一種「偏執病」，並大聲斥責「北韓的武器是殘忍壓迫北韓居民才得以開發的」。

北韓先前曾預告，將在今年10月再次發射搭載軍事偵察衛星的飛彈，湯瑪斯-格林菲爾德對此批道，是這樣的飛彈發射，加劇了東亞地區的軍事緊張。

英國、法國等常任理事國，以及日本、阿爾巴尼亞等大部分理事國也一同譴責北韓發射飛彈的行為，但礙於常任理事國中的中國和俄羅斯反對，此次會議仍未能得出決議案或聲明等具體成果。

俄羅斯大使瓦西里·涅邊賈在會議中提及了美韓聯合軍演，以及美國部屬在南韓的戰略核潛艇，主張「真正威脅國際和平與安全的威脅因素，正是美國及其同盟國」，也批評安理會以北韓發射飛彈為由召開會議，是「偉善的行為」。

南韓大使黃浚局對此反駁，部分理事國偏袒北韓的主張，誤導原因和結果，北韓持續的威脅才是韓美之間強化延伸威懾的原因。

北韓大使金成則不斷主張，核武開發和飛彈發射是主權國家的權力，即使是安理會決議也無法認同。

另外，金成在發言最後突然提及日本排放核廢水一事，金成斥責道，「排放含有大量放射性物質廢水的決定，對人類和環境來說是一種惡劣的犯罪」。

中國副大使耿爽也隨之附和，中國強烈反對日本政府的核廢水排放，主張決定排放的合法性及正當性存在著問題。

日本大使石兼公博駁斥，核廢水問題與此次安理會所討論的案件沒有任何關係，但日本會明確解釋清楚，核廢水並不是政治爭論的問題，不能接受沒有科學證據的主張。
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