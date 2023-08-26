南極海冰急遽減少　科學家憂心企鵝族群恐滅絕

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 長久以來，當需要宣傳氣候變遷與全球均溫上升的影響時，北極熊通常是最為大眾所熟知的「悲情」生物，然而，科學家指出，去年底發生一起因為冰層融化造成南極大陸冰架崩壞的事件，多達1萬隻年幼的企鵝也淪為了氣候變遷的受害者，這將對企鵝族群數量產生毀滅性的衝擊。

據BBC報導指出，這起事件發生於去（2022）年底，南極大陸西側與別林斯高晉海（Bellingshausen Sea, 下圖黃色箭頭處）相接的海冰快速溶解，導致至多1萬隻尚未來得及長出防水羽毛的企鵝雛鳥溺斃，科研組織英國南極勘測（BAS）的Peter Fretwell博士警告，這是一個「山雨欲來」的預兆。

(圖/取自nsidc.org)

眾所周知，南極是一塊大陸，當北極浮冰層因為全球氣溫與海水溫度上升而逐漸變少、變稀薄時，南極冰架的融解只是緩慢進行中，一直未有劇烈的變化，然而，這並不代表南極地區沒有長年凍結的海冰，部分企鵝的族群就生活在這些海冰上，其中體型最大的皇帝企鵝可能還會因此絕種。

Peter Fretwell博士指出，皇帝企鵝仰賴海冰繁殖並建立聚落，並在此培育幼雛，不過因為海冰不再像以前一樣結實，且崩解速度開始加快，如果氣候持續加溫，超過90%的皇帝企鵝群落在本世紀末前將會面臨絕種危機。

透過歐洲太空總署（ESA）哥白尼計劃中的哨兵2號衛星（Sentinel-2），科學家得以持續監控南極大陸上5處企鵝群落，大量企鵝生活所遺留下的排泄物甚至從太空也清晰可見。

一般來說，皇帝企鵝的幼鳥會在12月至隔年1月間完全長成，接著才會脫離大群落自行前往海洋，然而，海冰在11月就迅速崩解導致大量幼鳥無法發育出完整、用於游泳的羽毛，這才導致了這起悲劇，且5處群落中有4處面臨哺育幼鳥失敗的危機。

數據顯示，由於低溫海水急遽流失，南極海冰自2016年開始雪崩式減少，過去三年海冰數量年年創下新低，別林斯高晉海的冰層更是已經將近完全消失，而冬季海冰形成速度的下降，也讓企鵝難以繁衍。

另一名BAS的研究人員Caroline Holmes博士是南極海冰的專家，他表示，過去研究認為，如果人類現在就反轉氣候變遷的影響，北極海冰就可以逐漸恢復，南極是否也是一樣目前不得而知，不過理論上，如果溫度恢復至足夠低溫，南極也有機會「再生」，人類應持續朝向這個方向努力。