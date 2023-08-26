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中元普渡祭祀忌諱用蕉梨？ 台灣農糧署闢謠：以訛傳訛

■農糧署8/26指出，流傳訊息多是以訛傳訛，提醒民眾祭拜還是以「誠心、誠意」最重要，千萬不要被迷信觀念所困擾。■嘉義縣家畜疾病防治所8/24則舉行一年一度專屬動物界的中元祭拜，各相關單位準備動物愛吃的飼料、罐頭，還有120組特殊「寵物金紙」要燒給陰間獸魂使用，表達感恩、祈求平安順利。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/26 19:40
時序進入農曆7月，人們會依習俗準備供品舉辦祭祀活動。圖為台北市一處宮廟，民眾忙著準備普渡，在供桌上擺放各種零食等，祈求平安。中央社

時序進入農曆7月，人們會依習俗準備供品舉辦祭祀活動。圖為台北市一處宮廟，民眾忙著準備普渡，在供桌上擺放各種零食等，祈求平安。中央社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）時序進入農曆7月，民眾會準備供品舉辦祭祀活動，農糧署今天(26日) 說，坊間迷信稱不要用香蕉、李、梨等供奉多是以訛傳訛，現在是國產水果盛產期，任何水果都可以成供品。

農業部農糧署今天發布新聞稿指出，目前正值產季的國產水果有香蕉、梨、紅龍果、木瓜、柚子、番石榴、番荔枝、百香果及酪梨等，都是農友辛苦栽種的成果，但坊間或網路卻流傳訊息，例如農曆7月祭祀流傳有「蕉梨來」諧音禁忌，意即香蕉、李跟梨不能用來祭拜好兄弟等。

農糧署說，流傳訊息多是以訛傳訛，提醒民眾祭拜還是以「誠心、誠意」最重要，千萬不要被迷信觀念所困擾。

農糧署呼籲，現在正逢國產水果盛產期，只要心存虔誠和感恩的心，任何水果都可以成為吉利供品，並建議民眾可選購色彩鮮豔的紅龍果、香蕉、木瓜、梨及柚子等果品擺盤敬鬼神，不僅顏色討喜，也符合推薦國人每日攝取多色蔬果，以保持身體健康的原則，同時品嚐享用國產優質當季水果。

至於兩天前(8/24) 嘉義縣家畜疾病防治所則舉行一年一度專屬動物界的中元祭拜，各相關單位準備動物愛吃的飼料、罐頭，還有120組特殊「寵物金紙」要燒給陰間獸魂使用，表達感恩、祈求平安順利。

嘉義縣家畜疾病防治所當天集結縣內動物防疫人員、嘉義大學、嘉義縣市獸醫師公會、動保團體與各產業團體代表的心意，以寵物飼料、罐頭及寵物專用金紙，在防治所後方獸魂碑前祭拜動物亡魂。

中央社引述家畜所長林珮如接受媒體聯訪表示，「寵物金紙」內含壽金、刈金、刈銀、地藏王金紙，還有疏文1張，疏文上還有祭拜的單位簽名，讓動物界的「好兄弟」領受，保佑大家平安。

中元普渡祭祀忌諱用蕉梨？ 台灣農糧署闢謠：以訛傳訛

嘉義縣家畜疾病防治所24日舉行一年一度專屬動物界的中元祭拜，所長林珮如指出，特別準備的「寵物金紙」內含壽金、刈金、刈銀、地藏王金紙還有疏文1張，疏文上還有祭拜單位簽名(上圖)，要讓動物界「好兄弟」領受，保佑大家平安。中央社

另外，祭品也包括水質檢驗試劑，讓水產養殖業者祭拜後可帶回使用。

縣長翁章梁帶領眾人祭拜後表示，早期連殺豬屠房都會立碑安撫犧牲生靈與撫慰人心，隨時間推演與大環境變化，許多獸魂碑都已荒廢，縣府這座獸魂碑是台灣「最幸福的獸魂碑」，每個月農曆初2與16日，家畜所都會祭拜，加上中元普度，一年拜25次。

此外彰化縣社頭鄉清水岩寺24至28日將舉辦「梁皇寶懺超渡消災法會」，寺方也為日前在十八彎古道被放生致死的數百隻鵪鶉、斑鳩立大牌超渡（下圖），希望牠們能前往極樂世界。

中元普渡祭祀忌諱用蕉梨？ 台灣農糧署闢謠：以訛傳訛（清水岩寺提供） 中央社112年8月22日照片
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更新時間 : 2023-08-27 02:11 GMT+08:00

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