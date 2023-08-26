日本核廢水排放中國掀起海鹽搶購潮　日水產品全下架漁販仍無生意

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）日本自24日起開始排放福島核廢水，中國對此表達譴責，中國消費者逐漸遠離海產攤位，並急著囤購食用鹽。

中國官媒及政府在過去幾週內多次批評日本的核廢水排放計畫，稱日本政府沒有證據證明核廢水是安全的，強調其對週邊國家的危險性。

在日本24日開始排放核廢水的數小時內，中國即宣布全面禁止進口日本水產品。

路透社報導，上海寶山區江陽水產市場的兩名攤販證實，市場管理員在24日下午巡視了各個攤位，並要求撤下日本產品。

雖然已不再販售日本水產品，但中國攤販仍擔心顧客之後仍不會再購買任何水產，無論其產地為何。

一名王姓攤販認為，核廢水的排放將影響民眾吃海鮮的需求，即使海鮮不是來自日本，但攤販們也無能為力。

另一名冷凍海鮮陳姓員工透露，在24日排放前，每天都有很多人去消費，但現在的顧客寥寥無幾，也沒有人買。

另外，核廢水的排放也在中國造成了一波食鹽搶購潮。

中國國營的鹽業集團是世界上最大的食鹽生產商，他在週四發表一份聲明，請民眾不要恐慌性搶購，並向消費者保證工廠正在加快生產，缺貨只是暫時的。

報導指出，在北京和上海等地，超市貨架上的食鹽都被搶購一空，網路銷售平台上的亦是如此。

根據中國媒體街面公布的數據，自8月22日算起，電子商務平台東京商城上的食鹽訂單已高達673萬份。

2011年福島核電廠發生輻射外洩事故後，當時也在中國造成一波食鹽搶購，除了擔心海鹽可能受到汙染外，中國人也普遍認為含碘食鹽有助於防止輻射中毒。

一名56歲的王姓民眾說，他認識很多人都相信含碘食鹽可以防止輻射中毒，但她到超市買了一些是為了以防缺貨，因為他看到網路上的影片說超市內都沒有鹽，所以他想先買起來，以防之後煮飯時需要用到鹽。

中國24日宣布，為防止日本輸入的食品帶來放射性汙染風險，全面暫停原產地為日本的水產品，日本對此批評中國散布「毫無科學依據的說法」，並堅稱核廢水為安全的，還指出聯合國國際原子能總署（IAEA）也得出結論，排放核廢水對人類和環境的影響「可忽略無視」。