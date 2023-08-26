Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

日本核廢水排放中國掀起海鹽搶購潮　日水產品全下架漁販仍無生意

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/26 10:45
中國自24日起全面禁止進口日本水產品。圖為北京一間日本超市（圖／美聯社）

中國自24日起全面禁止進口日本水產品。圖為北京一間日本超市（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）日本自24日起開始排放福島核廢水，中國對此表達譴責，中國消費者逐漸遠離海產攤位，並急著囤購食用鹽。

中國官媒及政府在過去幾週內多次批評日本的核廢水排放計畫，稱日本政府沒有證據證明核廢水是安全的，強調其對週邊國家的危險性。

在日本24日開始排放核廢水的數小時內，中國即宣布全面禁止進口日本水產品。

路透社報導，上海寶山區江陽水產市場的兩名攤販證實，市場管理員在24日下午巡視了各個攤位，並要求撤下日本產品。

雖然已不再販售日本水產品，但中國攤販仍擔心顧客之後仍不會再購買任何水產，無論其產地為何。

一名王姓攤販認為，核廢水的排放將影響民眾吃海鮮的需求，即使海鮮不是來自日本，但攤販們也無能為力。

另一名冷凍海鮮陳姓員工透露，在24日排放前，每天都有很多人去消費，但現在的顧客寥寥無幾，也沒有人買。

另外，核廢水的排放也在中國造成了一波食鹽搶購潮。

中國國營的鹽業集團是世界上最大的食鹽生產商，他在週四發表一份聲明，請民眾不要恐慌性搶購，並向消費者保證工廠正在加快生產，缺貨只是暫時的。

報導指出，在北京和上海等地，超市貨架上的食鹽都被搶購一空，網路銷售平台上的亦是如此。

根據中國媒體街面公布的數據，自8月22日算起，電子商務平台東京商城上的食鹽訂單已高達673萬份。

2011年福島核電廠發生輻射外洩事故後，當時也在中國造成一波食鹽搶購，除了擔心海鹽可能受到汙染外，中國人也普遍認為含碘食鹽有助於防止輻射中毒。

一名56歲的王姓民眾說，他認識很多人都相信含碘食鹽可以防止輻射中毒，但她到超市買了一些是為了以防缺貨，因為他看到網路上的影片說超市內都沒有鹽，所以他想先買起來，以防之後煮飯時需要用到鹽。

中國24日宣布，為防止日本輸入的食品帶來放射性汙染風險，全面暫停原產地為日本的水產品，日本對此批評中國散布「毫無科學依據的說法」，並堅稱核廢水為安全的，還指出聯合國國際原子能總署（IAEA）也得出結論，排放核廢水對人類和環境的影響「可忽略無視」。
中國
食鹽
海鹽
海鮮
日本
福島
核廢水

相關新聞

微軟示警 中國國家級駭客監控台灣政府單位、資訊組織
微軟示警 中國國家級駭客監控台灣政府單位、資訊組織
2023/08/25 17:59
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
2023/08/25 16:37
受日本排放核廢水影響　南韓漁商：新冠肺炎和金融風暴時都沒這麼慘
受日本排放核廢水影響　南韓漁商：新冠肺炎和金融風暴時都沒這麼慘
2023/08/25 13:54
【睽違3年】陸委會：9/1起恢復第三地陸客來台　初期規劃來台灣與赴中國觀光人數每日各2千人
【睽違3年】陸委會：9/1起恢復第三地陸客來台　初期規劃來台灣與赴中國觀光人數每日各2千人
2023/08/24 20:14
金磚國家睽違13年擴編 6國將於2024年加入
金磚國家睽違13年擴編 6國將於2024年加入
2023/08/24 17:56

更新時間 : 2023-08-26 18:24 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
金磚國家峰會演說 習近平突缺席 專家懷疑事情不單純
金磚國家峰會演說 習近平突缺席 專家懷疑事情不單純
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
復盛70週年論壇看台灣企業永續　高志明：中小企緊密結合成為多座護國神山
復盛70週年論壇看台灣企業永續　高志明：中小企緊密結合成為多座護國神山
備受矚目！世界圖書館與資訊會議在荷蘭舉行　國圖以台灣之名參加
備受矚目！世界圖書館與資訊會議在荷蘭舉行　國圖以台灣之名參加
更新【有片】全球第一! 印度「月船3號」8/23晚間順利在月球南極創紀錄「軟著陸」
更新【有片】全球第一! 印度「月船3號」8/23晚間順利在月球南極創紀錄「軟著陸」
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一
韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一