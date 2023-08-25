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台北、新北各增一例本土登革熱 均與石碇私人菜園有關

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/25 20:54
新北衛生局25日公布深坑區1名登革熱確診個案，區 公所派員前往土庫地區宣導登革熱防治，並提醒民眾 不可大意，深坑區有3處快篩醫療院所，...

深坑區公所逐戶宣導登革熱清消（2）

新北衛生局25日公布深坑區1名登革熱確診個案，區 公所派員前往土庫地區宣導登革熱防治，並提醒民眾 不可大意，深坑區有3處快篩醫療院所，... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）台北市和新北市今（25）日各增一例本土登革熱個案，均無中南部旅遊史，但都與石碇烏塗地區的私人菜園相關，新北衛生局已針對石碇區風險菜園進行長效性藥物噴消，且要求菜農進行孳生源清除與容器減量，並持續對於風險菜園周邊進行擴大疫調與健康監測，同時於烏塗產業道路設立告示牌提醒民眾留意。

北市衛生局表示，本市今日新增1例登革熱本土確定病例，為60多歲男性，居住文山區，為文山區第1例確診病例的非同住家人，23日經進行擴大採檢，今日檢驗結果為陽性，研判確診，目前無症狀。

經疫調發現，文山區2例確診者近期皆無出國也無中南部活動史，但都有新北市石碇區烏塗地區活動史，衛生局已安排相關接觸者6人擴大採檢。

文山區級應變工作小組則持續針對確診個案的居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所進行孳生源清除及化學防治作業，截至今日已清除130個積水容器，並提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

而新北的個案為深坑區一名56歲女性，係新北市衛生局辦理追蹤日前台北市一名確診個案曾於本市石碇烏塗地區私人菜園農作活動史，衛生局於8月23日主動進行接觸者採檢後，於今日檢驗確診。經疫調發現個案於8月19日曾出現後眼窩痛症狀，目前已康復。

北市衛生局提醒，國內登革熱疫情嚴峻，暑假即將結束，返國及返校市民人數增加，如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。

另社區中可能有隱藏個案，請市民注意環境孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，至登革熱流行地區活動時注意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可之防蚊藥劑等，以減少病媒蚊叮咬傳播風險。
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更新時間 : 2023-08-25 22:33 GMT+08:00

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