競辦位置下周出爐 郭台銘：等「他」電話 將與柯文哲侯友宜見面

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘尚未宣布投入總統大選，但已有消息傳出其競選辦公室將設在國民黨總統參選人侯友宜競辦附近，對此，郭台銘今（25）日下午表示，「下禮拜就會知道」，此外，他還透露在等柯文哲打電話來，下週就能與柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜見面。

中央社報導，郭台銘下午參加台北葫蘆寺中元普渡超薦大法會，接受媒體訪問時表示，他還沒決定競選辦公室設在何處，「下禮拜就會知道」；記者追問，言下之意是否確定投入總統大選，郭台銘說，最近大家就會知道。

柯辦發言人陳智菡稍早說，柯文哲仍堅持參選總統到底，但不排除與侯友宜、郭台銘見面，且幕僚已展開作業，但若預設柯文哲擔任副手為前提，見面機率就很低。

郭台銘對此表示，他和柯文哲隨時可通電話聯絡，不需經過幕僚，他最近很忙，剛從金門回來，「一直在看手機響了沒有」；主流民意大聯盟為團結一切可團結力量、政黨輪替。

郭台銘說，他與侯友宜、柯文哲有暢通聯絡管道，不會透過任何媒體辦公室發言，「我在等著他（柯文哲）打電話來，我們很快地，下禮拜我們3個人就可以一起見面了。」

郭台銘表示，3個人團結不一定勝選，更何況不團結，因此他沒有任何預設立場，他有責任在最短時間內召集其他人思考勝選對策。

郭台銘還說，未來的立法院應為3黨不過半，「當然國民黨要多上一點，民眾黨有機會，這就是我們要坐下來喝咖啡，大家談。」