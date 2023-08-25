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抽驗全台灣蔬果農藥殘留 祥和蔬食、鼎皇麻辣鍋、時時香、欣葉台菜皆違規

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/25 19:51
食藥署今（25）日公布市售進口及國產農產品農藥殘留監測結果。（示意圖／pixabay）

食藥署今（25）日公布市售進口及國產農產品農藥殘留監測結果。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）食藥署今（25）日公布市售進口及國產農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗956件農產品進行農藥殘留檢驗，其中90件不符合規定，包含祥和蔬食精緻料理的「敏豆」、「茄子」，鼎皇麻辣火鍋店的「紅辣椒」，以及時時香美麗華店的「紅辣椒」等。

食藥署副署長林金富指出，為維護消費者食用生鮮蔬果之安全，食藥署進行市售進口及國產農產品農藥殘留監測，與地方政府衛生局共同執行「112年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，5-6月總計抽驗956件農產品進行農藥殘留檢驗，其中866件符合規定(合格率90.6%)，另有90件不符合規定之農產品，由地方政府衛生局後續處辦，針對可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理，相關監測結果詳如附表。

不合格名單包含，多次入選必比登美食推薦的「祥和蔬食精緻料理」（祥和小吃店），其「敏豆」檢出農藥依殺蟎殘留0.05ppm（不符使用規定）、「茄子」檢出農藥芬殺蟎0.09ppm（不符使用規定）；鼎皇麻辣火鍋店的「紅辣椒」檢出農藥撲克拉0.03ppm（不符使用規定）、陶斯松0.02ppm（不符使用規定）；時時香美麗華店的「紅辣椒」檢出農藥益達胺1.6ppm（標準為0.5ppm）、百克敏0.8ppm（標準為0.5ppm）；欣葉台菜信義新天地A9店的「九層塔」，驗出百克敏0.73ppm（不符使用規定）。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。
農藥殘留違規
食藥署
生鮮蔬果
食安

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