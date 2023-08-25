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聯合國安理會將就發射軍事衛星一事召開會議　北韓大使可能出席

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/25 17:46
北韓駐聯合國大使金成於7月13日出席安理會會議（圖／美聯社）

北韓駐聯合國大使金成於7月13日出席安理會會議（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓於24日凌晨發射一枚軍事偵察衛星，聯合國安理會將針對此事召開會議，預計北韓大使也將可能出席此次會議。

韓聯社報導，根據聯合國透露，安理會將於25日下午3點（台灣時間26日凌晨3點），在美國紐約聯合國總部以「防止擴散／北韓」（Non-proliferation／DPRK）為議題舉行會議。

北韓於24日凌晨，發射搭載軍事偵察衛星的火箭，雖然發射最終以失敗告終，但因使用了遠程彈道飛彈技術，仍違反安理會對北韓的制裁，因此安理會將召開會議，討論應對方案。

聯合國秘書長發言人斯特凡·杜加里克（Stéphane Dujarric）於日前發出聲明，使用彈道飛彈技術的任何發射都違反了安理會相關決議，指出北韓此次發射違反安理會制裁。

應美國、英國、法國、日本、阿爾巴尼亞、馬爾他、厄瓜多等7個安理會理事國的邀請，南韓此次也將以當事國的身分參加此次會議。

報導指出，北韓大使預計也將出席此次會議，主張發射軍事衛星的正當性。

上個月安理會將北韓固體燃料洲際飛彈「火星-18」試射問題列入議題時，北韓也以當事國身分出席會議，並為自己發聲，當時是自2017年12月後，北韓時隔5年7個月再次參與安理會會議並發言。

不過，因常任理事國中的中國及俄羅斯與美國等西方國家對立、擁護北韓的立場，安理會即使在會議中正式討論北韓發射偵察衛星一事，也很難發表對北韓的譴責聲明，或通過任何決議等。
聯合國
安理會
北韓
軍事偵察衛星

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