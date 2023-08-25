意舍酒店 中秋賞月光 好吃又好玩的月餅環保禮盒

每年中秋月餅禮盒總是推陳出新的意舍酒店，今年中秋節創意再現，推出「月光 中秋月餅禮盒」，內含8種風味的桃山月餅：以台灣傳統飲料為發想的「奶茶紅豆」、只融你口「比利時巧克力榛果」、香氣迷人的「玫瑰藍莓」、口感溫潤的「抹茶白玉」、果香滿盈的「鳳梨芒果」、酸甜交織的「柿子香柚」、清爽口味的「金棗萊姆」、鹹甜誘人的「蓮蓉蛋黃」以及等各1顆。桃山月餅口感優雅輕盈，繽紛討喜，每一款餡料層次豐富，不論是自己享用或是送禮，都能透過舌尖品嘗到細膩精緻的口味。除了美味的月餅外，意舍酒店更設計好玩的趣味禮盒，並附贈一顆LED環保蠟燭，可讓大小朋友動手改造成燈籠或桌燈，增添節慶儀式感。一盒售價只要980元，2023年9月3日前預訂，享早鳥優惠價9折！訂購請洽台北松山意舍酒店、台北中山意舍酒店或台北西門町意舍酒店。

八款獨特口味 每一口都值得回味

意舍酒店打造八款獨家口味，餅皮使用桃山和菓子製法，以白豆沙取代麵粉，讓月餅口感清新宜人，搭配各具特色的內餡，每一口都充滿驚喜。「奶茶紅豆」是意舍首次開發的口味，以台灣國民飲品奶茶為發想，溫火慢熬綿密紅豆餡，全新的味蕾刺激耐人尋味；「比利時巧克力榛果」以香甜濃厚的比利時巧克力，搭配新鮮現烤的進口榛果，直擊螞蟻人的心；「玫瑰藍莓」使用飽滿多汁的藍莓乾，搭配新鮮玫瑰花瓣製作而成的果泥，花香、果香入口香氣滿溢；「抹茶白玉」嚴選靜岡抹茶和軟糯Q彈的手工白玉，越嚼越香；「鳳梨芒果」以台南的鳳梨和芒果調製成1:1完美比例金黃色內餡，酸甜可口，充滿清新季節感；「柿子香柚」採用秋季時令水果入餡，台灣小農自產自製的柿子果乾粒粒分明，純粹美味擄獲人心；「金棗萊姆」精選特級宜蘭金棗與清新萊姆內餡，恰到好處的酸甜，一入口就齒頰留香；「蓮蓉蛋黃」選用紅土蛋黃，融入頂級蓮子拌炒而成的香滑蓮蓉餡，是經典不敗的好滋味。

年年打造與眾不同的送禮心意

意舍酒店廚藝團隊不斷打造新的美食體驗，今年中秋節特製餅皮搭配用料實在、口味多變的內餡，與傳統月餅做出區隔，無論是孝敬長輩、送禮給親朋好友，絕對能在眾多中秋佳禮中獨樹一格，表達出送禮者的精緻心意。