北投三二行館歐陸新餐獻映 經典食材悠然演繹餐桌藍調　邂逅非典型料理奧義

歷經時光淬鍊，三二行館料理團隊以經典歐陸料理為本，結合團隊活力奔放的創意想像，傾力打造當代精緻料理新篇章。揮灑技藝與創意，集結經典馥郁食材，如義大利魚子醬及法國藍龍蝦珍饈，在正統歐陸料理手法中點綴異國韻味，品嚐每一道料理都像打開一份充滿驚喜與溫暖的禮贈。

攜手打造概念菜單 重譯新銳職人精神

三二行館料理團隊由主廚陳緯勳帶領，出身於宜蘭中餐世家，從小在料理的世界備受薰陶，投身歐陸料理領域至今已25年，作風細膩典雅中帶有獨特個性，透過主廚的巧手技藝將頂級食材幻化為令人臣服的感動佳餚。今年起，邀請台南「吃麵吧Jai Mi Ba」店主周凱迪（Chef Kedy）與陳緯勳主廚攜手新生代料理團隊，以歐陸料理為經，自由創意靈感為緯，編織出專屬三二行館的嶄新風貌。周凱迪曾在台北侯布雄餐廳歷練，深諳正統西式料理之道，對於保留古典精髓創新呈現亦熟稔於心，其在台南經營的「吃麵吧Jai Mi Ba」也在8月23日入選「2023年米其林必比登推介」肯定，爐火純青的料理技藝與自身生活經驗交融，詮釋出獨具風貌的料理風格，以源源不絕的巧思創意，帶給饕家撼動靈魂的品嚐驚喜。

引領團隊在經典食材中反璞歸真 注入新意靈感

重點菜色「魚子醬與蕃茄澄清湯冷麵」選用義大利貝魯迦魚子醬（Caviar Beluga）覆蓋如髮絲細膩的麵條（Capellini），注入以牛蕃茄及黑柿蕃茄製成的澄清湯交織風味，加入芳香萬壽菊及紫蘇花提升香氣，重新詮釋古典食材的迷人風采，詮釋出新世代料理團隊的鮮活個性。「烤藍龍蝦與日本蜜柑」以日本蜜柑、橄欖油及覆盆子醋調和出微酸甜的爽口醬汁，澄亮帶出法國藍龍蝦的鮮甜滋味，搭配伊比利臘腸、珍珠豆，及畫龍點睛的蜜柑果肉輕盈勾勒夏天品嚐畫面。「地中海蕃茄海鮮湯」將法國藍龍蝦及角蝦，以蕃茄及白酒大火快煮，保有食材的鮮甜風貌口齒留香之際，味蕾也留下深刻記憶。「澳洲M9肋眼牛排與特調辣根醬」嚴選10盎司鮮嫩Ｍ9肋眼牛排，腴脂流溢的肉汁，上桌開蓋時以煙燻香草香氣刺激感官，搭配自製辣根醬、鹽之花，及迷迭香薯塊一同品嚐。

本季甜點「檸檬馬鞭草Ricotta Cheese布丁」將口感及風味截然不同的三種作品結合，在盤中譜出夏季迷人篇章，布丁以炙烤的焦糖脆皮呈現，搭配酸甜果漾的青蘋果莎莎與檸檬馬鞭草凍，作為套餐尾韻為溽暑帶來一縷芳雅多端的清爽氣息。另一道甜點為「焦糖巧克力」以焦糖凍、焦糖椪糖、焦糖冰，及現淋上的焦糖醬，絢麗多變的樣態交織盤中，搭配微苦巧克力片些微平衡焦糖甜度，點綴鹽之花豐富品嚐層次感，濃郁不膩口，以靈動創意套餐結尾為此趟品嚐迴盪詩意餘韻。

三二行館環境溫暖低調，整體以「泉、木、樹、石」為設計理念，結合環境自然舒坦氛圍，點綴木作與植栽綠意，在宜人的光暈與溫柔款待下，為用餐載入料理以外的細膩回憶，另提供包廂營造專屬私密空間，細品美好宴飲時光。透過料理傳遞歐陸風土人文意象，與新銳職人的亮眼技藝，重譯餐桌滋味與食材奧義。

夏季主廚精選每套6,800元，午間套餐每套1,980元起，晚間套餐每套3,280元起，套餐另加一成服務費及水資；亦有國際侍酒師給予專業搭酒建議，搭配四杯2,800元，搭配六杯3,000元。餐點內容因季節食材不同而做調整，依現場實際供應為主。