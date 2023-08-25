多元舞、爵士鼓、捏陶土 新北假日藝術學校帶給孩子充實「藝」夏

新北市假日藝術學校今(112)年從15校擴增為3 0校，自4月至12月共開設200門多元藝術課程，其中有9校於 暑期辦理了41門藝術育樂營課程， 例如土城國小帶領孩子體驗傣族舞等多元舞蹈、柑林國小音樂會課程 讓孩子感受爵士鼓及合奏樂趣、長安國小帶領親子享受捏陶創作時光 等，讓學童放暑假也能來玩藝術，探索各種藝術之美！

教育局表示，藝術可以激發孩子的創造力， 讓孩子產生創新的思維，並能學習以不同的角度看待事情。新北市自 101年起，首創免費假日藝術學校課程，以弱勢優先錄取為原則， 課程涵蓋視覺、傳統、新媒體、表演、音樂等8大藝術面向， 多元且豐富，提供中小學學生於週末假日參與藝術課程， 培養藝術創造力。

今年首次辦理假日藝術學校的土城國小，暑假開設芭蕾舞、 現代舞、民俗舞等一系列舞蹈課程，還有特別的傣族舞。 學生們來自土城、中和、新莊，更有從三峽遠道而來參加。 桃子腳國小六年級林子芹同學提到，很喜歡上傣族舞， 老師讓我們學習基本舞步-三彎舞步，氣質柔和、高貴優雅， 我們也學習傣族人模仿孔雀飛、抖翅、展翅、開屏、飛翔等動作， 跳出豐富多彩的舞蹈動作和舞姿。

連續兩年辦理假日藝術學校的雙溪區柑林國小， 延續去年廣獲學生好評的「柑林音樂會」課程， 更首度開放部分名額給臺北、桃園及基隆的孩子參加， 帶領孩子體驗陶笛吹奏、吉他彈唱、爵士鼓與打擊合奏的樂趣。 柑林國小四年級吳潔璇同學開心地說，打爵士鼓很好玩，在6天的課 程中體驗打爵士鼓，更因為幫同學伴奏，好有成就感!柑林國小三年 級呂家馨同學的爸爸表示， 很開心可以看到家馨有模有樣的打著爵士鼓、敲著木琴、彈著吉他、 吹著陶笛，享受非常充實的假日音樂饗宴。

長安國小則開設了親子陶土課程，讓學生和家長一同進入校園中， 挖土揉進陶土中做成筷架，摘青楓葉子來壓製葉紋的醬油碟盤， 並結合數學幾何，將陶板裁切成長方形和圓形，組合成馬克杯， 享受親子創作時光。秀峰國小一年級白芮榛同學說， 用陶板做杯子很有挑戰性!謝謝老師教導， 希望以後可以繼續參加這麼有趣多元的課。

教育局表示，假日藝術學校每年不斷開發新的課程， 各校課程場次陸續辦理到12月，相關課程資訊可至「 新北市社會教育資源網」藝術教育-假日藝術學校項下查詢， 歡迎親子一起來玩藝術！