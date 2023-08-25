博物館探險趣　土銀率家扶學童參觀恐龍化石

土地銀行於8月25日舉辦「侏儸紀逍遙遊」公益活動，落實企業社會責任，帶領臺北家扶中心師生約20人參觀臺博館土銀展示館及臺博館本館，認識古生物化石並親手製作恐龍模型，讓家扶中心師生留下有趣的暑假回憶。

土銀展示館座落於臺北市襄陽路，原為土地銀行總行舊行舍，經內政部指定為第三級古蹟後，為活化資產利用，土地銀行與臺灣博物館合作古蹟修復及營運管理，自99年起以臺博館土銀展示館亮相，館內設有「土地銀行行史展區」，展出臺灣金融機構的演進歷程及土地銀行歷史，堪稱生物與人文知識的最佳學習場域。至今已成為臺北市的一大親子旅遊景點，每年參觀人數突破20萬人次。

為幫助學童一圓博物館夢幻之旅，土地銀行本次與臺博館共同策劃「侏儸紀逍遙遊」公益活動，讓家扶老師與孩童參觀臺博館土銀展示館與臺博館本館常設展「臺灣，我的家」，深入認識臺灣自然生態與人文特色，另台灣萬代南夢宮公司也特別提供恐龍模型讓家扶學童親手製作，讓孩童在暑假增長知識並體驗手作模型的樂趣。

土地銀行身為百分百公股銀行持續落實企業社會責任，以國際ESG標準的「社會關懷」領域而言，土銀去年即捐贈數百萬元至各學校獎助學金及國際人道組織，另舉辦近200場公益活動，透過全臺150個營業據點力量深耕地方社區，提供民生物資與關懷照顧，與社會大眾共創生命價值與關懷。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來積極將永續DNA深化至業務核心，從土銀內部多管齊下，由永續金融、環境永續、客戶權益、公司治理、員工照護、社會參與等六大面打造「追求永續發展，邁向優質金融機構」願景，期許對整體環境、社會及經濟的正向發展扮演更積極的角色。