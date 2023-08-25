疫情致嬰幼兒運動量減少 新北引進日本前橋明教授解方

疫情三年，幼兒運動量減少，使用3C產品時間增加，影響幼兒的身心發展，日本有學者做此研究，國內較為缺乏，新北市社會局特別結合社團法人新北市幼兒教保發展協會，禮聘日本早稻田大學前橋明教授及其團隊，來台傳授幼兒體操及親子運動要領，並於25日在市府舉辦新北市0-2歲嬰幼兒運動遊戲國際學術交流，邀請國內設有幼兒教育相關科系的學者，以及新北公私立托嬰中心主任、理事長一起參加研討。

具有教育碩士、醫學博士的前橋明教授專門從事嬰幼兒的身心發展，他表示，自109年開始，因新冠疫情導致室外活動限制，孩子們少外出活動，造成戶外遊戲時間大幅減少，靜態活動及使用3C產品時間至少增加2倍，不僅近視風險增加，也因長時間戴口罩影響語言發展、認知能力、睡眠品質等。

前橋明教授表示，現在疫情解封，建議各托嬰中心、幼兒園，每天應至少2小時戶外遊戲，曬太陽所產生的維生素D，可活化蛋白質功能，幫助鈣、磷吸收，促進孩子正常骨骼和牙齒發育。同時藉由同齡遊戲刺激各種感官及語言發展，養成生活規律，充足睡眠和營養，父母也可以在家與孩子做親子運動。

社會局長李美珍表示，非常感謝新北市幼兒教保發展協會理事長江束引進前橋明博士的理論和實務，這是前橋明教授第3度來新北市指導，也是疫後第一次，就他在日本研究室的觀察研究，其實國內問題也相去不遠，因此這幾天來，前橋明及其團隊，親自幾場示範講授，市府也鼓勵各公私立托嬰中心主任、保育老師、母機構理事長等，一起參加課程研討和演練，提升專業知能，並回饋在日常嬰幼兒的照顧上，以促進幼兒的身心健康和體能發展。