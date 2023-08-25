台北遠東香格里拉馬可波羅酒廊 城市特調系列登場

疫後旅遊潮，最想去哪裡？ 不管正在計畫或是已經去了哪裡，即日起至10月26日， 位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊， 蒐羅世界知名經典特調，以創意結合在地元素， 於每週四晚上推出城市特調系列，用味蕾環遊世界醉美風光，開啟每 個人的夢想之旅！跟著調酒師團隊，從台北出發、飛往東京、首爾、 肯塔基、墨西哥、哈瓦那、利馬、倫敦等8大城， 藉由每款特調的獨特風味展現各城特色， 在高樓美景環繞的馬可波羅酒廊，讓想像自在飛翔， 盡情享受週四微醺夜。每杯480元外加一成服務費。訂位專線( 02)-7711-2080。

8 款精選城市風格特調

台灣台北 Taipei

城市旅行，從台北出發！翻玩台灣傳統元素與現代創意， 以台灣特有的清新竹葉青酒為基底，融合了鳳梨汁、 蜂蜜和氣泡梅子綠茶，爽口的氣泡感帶著酸甜果香與茶香， 豐富台灣味在舌尖跳躍，這款「台灣台北 Taipei」特調還特別以竹葉對折交疊形成凹槽， 並放上一顆台灣梅作為裝飾，呈現台灣飲食文化的獨特風味。

日本東京Tokyo

「乾杯！かんぱい！」這句經典的台詞經常在熱鬧居酒屋響起， 象徵著人們歡聚一堂、共享美好時光。 調酒師團隊向日本飲品文化致敬，結合了清酒、梅酒和紫蘇利口酒， 再添加蘇打水，呈現清新口感，特別加上日本紫蘇葉片增加香氣， 再搭配一顆梅子作為點綴，讓人彷彿置身東京繁華夜晚。

韓國首爾 Seoul

席捲全球的韓流，也讓韓國傳統的燒酒（Soju） 和混搭啤酒的炸彈酒成為時下年輕人歡聚時必備的知名酒款。這款「 韓國首爾 Seoul」特調，就是將現今流行的韓國炸彈酒， 融合水蜜桃香甜酒、麥芽啤酒糖漿，使其口感更加豐富順口， 最後還加入薑汁汽水，增添別具風味的活力， 而特調上方擺放著韓式筷子和裝有燒酒的小酒杯， 復刻韓風特有的品飲體驗。

美國肯塔基 Kentucky

聞名世界的波本威士忌，源自美國肯塔基州內的波本郡， 以圓潤滑順口感和濃郁香氣深受喜愛。 調酒師為了突顯其層次和風味， 特別加入自製香料糖漿以及裴喬氏苦精，用草本香氣和微妙苦味， 呼應波本威士忌溫暖的香草氣息與焦糖香， 營造出豐富餘韻的獨特口感。想感受美式風格特調魅力，必點這款「 美國肯塔基 Kentucky」特調！

墨西哥 Mexico

享受吧！墨西哥式熱情陽光、海灘和美好時光！ 這款以龍舌蘭酒為基酒，搭配香茅、鳳梨汁、椰子水、 萊姆汁等熱帶風味，最後再加入些許榛果糖漿提味， 豐富清新酸甜果香中帶著香茅芬芳，秒飛墨西哥的度假感， 讓人感到無比舒暢愉悅。

古巴哈瓦那 Havana

這款特調源自古巴哈瓦那，巧妙地融合深色蘭姆酒和白色蘭姆酒， 帶來充滿加勒比海風情的濃郁酒香， 以鳳梨汁和萊姆汁增添豐富果香， 還加入多香果利口酒和月桂葉糖漿，前者散發馥郁香料和草本香氣， 後者則帶來淡淡的草本和甜味，完美平衡整體口感， 令人陶醉在哈瓦那的迷人風味裡。

祕魯利馬 Lima

歷史文化豐沛又充滿神秘感的祕魯利馬， 彷彿就濃縮在這款同名特調裡！ 使用源自祕魯且有香水白蘭地之稱的皮斯可酒 (Pisco)，是當地用葡萄發酵蒸餾製成的烈酒， 將肉豆蔻浸泡於中，使其釋放出獨特的香氣，味道濃郁誘人， 再加入萊姆風味濃縮液、青蘋果糖漿以及蛋白水， 不僅讓風味清新層次豐富，蛋白也讓口感更加絲柔順滑， 就像漫步在利馬古城，繽紛奔放。

英國倫敦 London

來到英國倫敦的時髦酒吧，當然少不了琴酒！ 調酒師選用倫敦琴酒沖泡洋甘菊茶，賦予琴酒別具花草香調， 加入濃郁的鳳梨汁以及精心調配的接骨木糖漿， 酸甜口感與馥郁香氣，絕對令人傾心，再以新鮮檸檬汁清爽提味， 最後點綴鳳梨果乾， 成就一杯外型乾淨俐落而風味餘韻悠長的琴酒特調， 感受英倫紳士內斂又有個性的獨特魅力。