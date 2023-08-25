台北遠東香格里拉馬可波羅酒廊 城市特調系列登場

疫後旅遊潮，最想去哪裡？不管正在計畫或是已經去了哪裡，即日起至10月26日，位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊，蒐羅世界知名經典特調，以創意結合在地元素，於每週四晚上推出城市特調系列，用味蕾環遊世界醉美風光，開啟每個人的夢想之旅！跟著調酒師團隊，從台北出發、飛往東京、首爾、肯塔基、墨西哥、哈瓦那、利馬、倫敦等8大城，藉由每款特調的獨特風味展現各城特色，在高樓美景環繞的馬可波羅酒廊，讓想像自在飛翔，盡情享受週四微醺夜。每杯480元外加一成服務費。訂位專線(02)-7711-2080。
8款精選城市風格特調
台灣台北 Taipei
城市旅行，從台北出發！翻玩台灣傳統元素與現代創意，以台灣特有的清新竹葉青酒為基底，融合了鳳梨汁、蜂蜜和氣泡梅子綠茶，爽口的氣泡感帶著酸甜果香與茶香，豐富台灣味在舌尖跳躍，這款「台灣台北 Taipei」特調還特別以竹葉對折交疊形成凹槽，並放上一顆台灣梅作為裝飾，呈現台灣飲食文化的獨特風味。
日本東京Tokyo
「乾杯！かんぱい！」這句經典的台詞經常在熱鬧居酒屋響起，象徵著人們歡聚一堂、共享美好時光。調酒師團隊向日本飲品文化致敬，結合了清酒、梅酒和紫蘇利口酒，再添加蘇打水，呈現清新口感，特別加上日本紫蘇葉片增加香氣，再搭配一顆梅子作為點綴，讓人彷彿置身東京繁華夜晚。
韓國首爾 Seoul
席捲全球的韓流，也讓韓國傳統的燒酒（Soju）和混搭啤酒的炸彈酒成為時下年輕人歡聚時必備的知名酒款。這款「韓國首爾 Seoul」特調，就是將現今流行的韓國炸彈酒，融合水蜜桃香甜酒、麥芽啤酒糖漿，使其口感更加豐富順口，最後還加入薑汁汽水，增添別具風味的活力，而特調上方擺放著韓式筷子和裝有燒酒的小酒杯，復刻韓風特有的品飲體驗。
美國肯塔基 Kentucky
聞名世界的波本威士忌，源自美國肯塔基州內的波本郡，以圓潤滑順口感和濃郁香氣深受喜愛。調酒師為了突顯其層次和風味，特別加入自製香料糖漿以及裴喬氏苦精，用草本香氣和微妙苦味，呼應波本威士忌溫暖的香草氣息與焦糖香，營造出豐富餘韻的獨特口感。想感受美式風格特調魅力，必點這款「美國肯塔基 Kentucky」特調！
墨西哥 Mexico
享受吧！墨西哥式熱情陽光、海灘和美好時光！這款以龍舌蘭酒為基酒，搭配香茅、鳳梨汁、椰子水、萊姆汁等熱帶風味，最後再加入些許榛果糖漿提味，豐富清新酸甜果香中帶著香茅芬芳，秒飛墨西哥的度假感，讓人感到無比舒暢愉悅。
古巴哈瓦那 Havana
這款特調源自古巴哈瓦那，巧妙地融合深色蘭姆酒和白色蘭姆酒，帶來充滿加勒比海風情的濃郁酒香，以鳳梨汁和萊姆汁增添豐富果香，還加入多香果利口酒和月桂葉糖漿，前者散發馥郁香料和草本香氣，後者則帶來淡淡的草本和甜味，完美平衡整體口感，令人陶醉在哈瓦那的迷人風味裡。
祕魯利馬 Lima
歷史文化豐沛又充滿神秘感的祕魯利馬，彷彿就濃縮在這款同名特調裡！使用源自祕魯且有香水白蘭地之稱的皮斯可酒 (Pisco)，是當地用葡萄發酵蒸餾製成的烈酒，將肉豆蔻浸泡於中，使其釋放出獨特的香氣，味道濃郁誘人，再加入萊姆風味濃縮液、青蘋果糖漿以及蛋白水，不僅讓風味清新層次豐富，蛋白也讓口感更加絲柔順滑，就像漫步在利馬古城，繽紛奔放。
英國倫敦 London
來到英國倫敦的時髦酒吧，當然少不了琴酒！調酒師選用倫敦琴酒沖泡洋甘菊茶，賦予琴酒別具花草香調，加入濃郁的鳳梨汁以及精心調配的接骨木糖漿，酸甜口感與馥郁香氣，絕對令人傾心，再以新鮮檸檬汁清爽提味，最後點綴鳳梨果乾，成就一杯外型乾淨俐落而風味餘韻悠長的琴酒特調，感受英倫紳士內斂又有個性的獨特魅力。