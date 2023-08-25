台北新板希爾頓酒店 中秋烤肉狂歡月 異國燒烤四大天王重磅降臨

為歡慶中秋節即將到來，台北新板希爾頓酒店二樓「悅市集全日餐廳」9月1日起至9月30日期間推出中秋「異國燒烤」特別企劃，召喚烤肉界「四大天王」重磅降臨，有著濃濃異國風的「爐烤美國肋眼牛排」、「迷迭香料烤羊腿」、「橙汁BBQ醬烤豬肋排」和「芥末醬烤半雞」每日輪番上陣，料理講究原汁、原味、原肉塊的心法用心呈現，更有隱藏版的「香烤鳳梨火腿」及「炙烤帶骨牛小排」期待點燃饕客的味蕾！這次不僅新菜亮相，整個九月還搭配軍公教及第三齡65歲以上推出優惠活動，每位餐價1,188元享75折後為918元，適用於週一至週四平日午晚餐及週五午餐，詳情請上官網查詢 https://reurl.cc/OEdr23或電話預約02-2958-3770。
整個九月，悅市集全日餐廳不僅貼心保留地中海異國料理菜色，更呼應中秋節推出「異國燒烤」烤肉料理，首先是招牌「爐烤美國肋眼牛排」經由廚藝長李文康使用秘製醬料調味醃製，透過低溫爐烤5至7分熟，口感軟嫩無比；此次也挑戰自助餐少見的「迷迭香料烤羊腿」 ，由西餐主廚溫永智發想，選用紐西蘭重達近4公斤重的大羊腿，透過蔬果酵素與香料層層醃製，低溫烘烤到7分熟，搭配大火燒香外皮，才能吃起來酥香軟嫩不腥臊；而「橙汁BBQ醬烤豬肋排」則是選用國產豬肋排，用蔬果香料醃製，並手工熬煮柳橙果醬，一同與豬肋排低溫慢烤，烤到骨肉分離，吃來鮮嫩入味；還有「芥末醬烤半雞」，廚藝團隊嚴選國產重達一公斤的全雞，搭配特調芥末醬和橄欖油等香料提味烤至金黃，吃來外皮酥香，雞肉軟嫩多汁。
除了以上重磅烤肉，還有不定期出現「隱藏版」美食將帶來無限驚喜，像是「香烤鳳梨火腿」，選用整塊煙燻火腿，透過低溫爐烤保留肉汁，吃來更帶有蜂蜜香氣，且肉質Q彈，享用時若再搭配廚藝長特調的鳳梨醬，口感更是絕配，整體滋味酸甜解膩；另外還有「炙烤帶骨牛小排」，特別選用美國帶骨牛小排，吃來帶有筋膜肉香，牛油香氣豐潤滿溢而且嚼勁十足。悅市集全日餐廳廚藝團隊，一直秉持着用心的精神，以健康烹飪方式精心製作每一道料理。希望透過菜餚傳遞對食材純粹本質的呈現，讓每位客人都能深切感受到最真摯的美味體驗。
爐烤美國肋眼牛排
招牌的爐烤美國肋眼牛排，廚藝團隊選用肉味香氣較為突出的美國牛肉，經由廚藝長李文康的巧思，使用秘製醬料並堅持簡單調味，透過低溫爐烤的方式，將熟度控制在5至7分熟，帶出獨特的美味香氣，肉質呈現玫瑰紅色，視覺上垂涎欲滴，而口感吃起來軟嫩多汁，廣受客人喜愛，喜歡吃熟一點的也可請現場廚師加以烤熟再享用。
迷迭香料烤羊腿
飯店自助餐廳少見的迷迭香料烤羊腿，有濃濃的異國風情，廚藝團隊選用來自紐西蘭重達4公斤整隻羊腿，並使用鳳梨、洋蔥、胡蘿蔔、西芹、香草等食材醃製，利用蔬菜與水果的酵素軟化肉質，並低溫烘烤至7分熟，搭配大火烤出亮澤的外皮，吃起來口感軟嫩又不腥臊。
橙汁BBQ醬烤豬肋排
廚藝團隊選用國產豬肋排，以新鮮洋蔥、胡蘿蔔、西芹、香草醃製豬肋排，搭配主廚獨特醬汁，以番茄醬底、新鮮柳橙汁、柳橙果醬組成熬煮過後，塗抹至豬肋排上，最後再用低溫爐烤至骨肉分離，口感鮮嫩又多汁。
芥末醬爐烤半雞
廚藝團隊選用國產1公斤重的全雞，對半切後搭配親調獨特醬汁，像是美式芥末醬、法式芥末籽醬、果酸類的橄欖油、黑胡椒等佐料進行醃製調味，透過低溫爐烤搭配大火將外層雞皮烤到金黃透亮，口感呈現外皮酥脆、雞肉軟嫩飽滿多汁的迷人滋味。
香烤鳳梨火腿 (隱藏版)
台北新板希爾頓獨家料理，廚藝團隊嚴選整塊帶皮煙燻火腿，並以芥末醬、鳳梨汁、蜂蜜製作醬底，均勻塗抹在火腿上，並在火腿畫上菱格紋，隨後放上丁香等多種香料，透過低溫爐烤的方式，盡可能保留住水分，呈現多汁彈牙口感，若再搭配廚藝長親自熬煮的鳳梨醬汁，吃起來更是酸甜解膩，風味絕配。
炙烤帶骨牛小排 (隱藏版)
來自主廚的觀察，發現國人在中秋節普遍喜愛吃烤肉，尤其是帶骨牛小排，因此廚藝團隊為此推出炙烤帶骨牛小排，特別選用美國帶骨牛小排，使用洋蔥、胡蘿蔔、西芹、香草等食材醃漬牛小排，讓香氣更為豐富，燒烤後的牛小排吃來特別帶有筋膜肉香，有著豐潤的牛油香氣，且嚼勁十足。