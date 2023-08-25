台北新板希爾頓酒店 中秋烤肉狂歡月 異國燒烤四大天王重磅降臨

為歡慶中秋節即將到來，台北新板希爾頓酒店二樓「 悅市集全日餐廳」9月1日起至9月30日期間推出中秋「 異國燒烤」特別企劃，召喚烤肉界「四大天王」重磅降臨， 有著濃濃異國風的「爐烤美國肋眼牛排」、「迷迭香料烤羊腿」、「 橙汁BBQ醬烤豬肋排」和「芥末醬烤半雞」每日輪番上陣， 料理講究原汁、原味、原肉塊的心法用心呈現，更有隱藏版的「 香烤鳳梨火腿」及「炙烤帶骨牛小排」期待點燃饕客的味蕾！ 這次不僅新菜亮相，整個九月還搭配軍公教及第三齡65歲以上推出 優惠活動，每位餐價1,188元享75折後為918元， 適用於週一至週四平日午晚餐及週五午餐，詳情請上官網查詢 https://reurl.cc/OEdr23或電話預約02 -2958-3770。

整個九月，悅市集全日餐廳不僅貼心保留地中海異國料理菜色， 更呼應中秋節推出「異國燒烤」烤肉料理，首先是招牌「 爐烤美國肋眼牛排」經由廚藝長李文康使用秘製醬料調味醃製， 透過低溫爐烤5至7分熟，口感軟嫩無比； 此次也挑戰自助餐少見的「迷迭香料烤羊腿」 ，由西餐主廚溫永智發想，選用紐西蘭重達近4公斤重的大羊腿， 透過蔬果酵素與香料層層醃製，低溫烘烤到7分熟， 搭配大火燒香外皮，才能吃起來酥香軟嫩不腥臊；而「橙汁BBQ醬 烤豬肋排」則是選用國產豬肋排，用蔬果香料醃製， 並手工熬煮柳橙果醬，一同與豬肋排低溫慢烤，烤到骨肉分離， 吃來鮮嫩入味；還有「芥末醬烤半雞」， 廚藝團隊嚴選國產重達一公斤的全雞， 搭配特調芥末醬和橄欖油等香料提味烤至金黃，吃來外皮酥香， 雞肉軟嫩多汁。

除了以上重磅烤肉，還有不定期出現「隱藏版」 美食將帶來無限驚喜，像是「香烤鳳梨火腿」，選用整塊煙燻火腿， 透過低溫爐烤保留肉汁，吃來更帶有蜂蜜香氣，且肉質Q彈， 享用時若再搭配廚藝長特調的鳳梨醬，口感更是絕配， 整體滋味酸甜解膩；另外還有「炙烤帶骨牛小排」， 特別選用美國帶骨牛小排，吃來帶有筋膜肉香， 牛油香氣豐潤滿溢而且嚼勁十足。悅市集全日餐廳廚藝團隊， 一直秉持着用心的精神，以健康烹飪方式精心製作每一道料理。 希望透過菜餚傳遞對食材純粹本質的呈現， 讓每位客人都能深切感受到最真摯的美味體驗。

爐烤美國肋眼牛排

招牌的爐烤美國肋眼牛排， 廚藝團隊選用肉味香氣較為突出的美國牛肉， 經由廚藝長李文康的巧思，使用秘製醬料並堅持簡單調味， 透過低溫爐烤的方式，將熟度控制在5至7分熟， 帶出獨特的美味香氣，肉質呈現玫瑰紅色，視覺上垂涎欲滴， 而口感吃起來軟嫩多汁，廣受客人喜愛， 喜歡吃熟一點的也可請現場廚師加以烤熟再享用。

迷迭香料烤羊腿

飯店自助餐廳少見的迷迭香料烤羊腿，有濃濃的異國風情， 廚藝團隊選用來自紐西蘭重達4公斤整隻羊腿，並使用鳳梨、洋蔥、 胡蘿蔔、西芹、香草等食材醃製，利用蔬菜與水果的酵素軟化肉質， 並低溫烘烤至7分熟，搭配大火烤出亮澤的外皮， 吃起來口感軟嫩又不腥臊。

橙汁BBQ醬烤豬肋排

廚藝團隊選用國產豬肋排，以新鮮洋蔥、胡蘿蔔、西芹、 香草醃製豬肋排，搭配主廚獨特醬汁，以番茄醬底、新鮮柳橙汁、 柳橙果醬組成熬煮過後，塗抹至豬肋排上， 最後再用低溫爐烤至骨肉分離，口感鮮嫩又多汁。

芥末醬爐烤半雞

廚藝團隊選用國產1公斤重的全雞，對半切後搭配親調獨特醬汁， 像是美式芥末醬、法式芥末籽醬、果酸類的橄欖油、 黑胡椒等佐料進行醃製調味， 透過低溫爐烤搭配大火將外層雞皮烤到金黃透亮， 口感呈現外皮酥脆、雞肉軟嫩飽滿多汁的迷人滋味。

香烤鳳梨火腿 (隱藏版)

台北新板希爾頓獨家料理，廚藝團隊嚴選整塊帶皮煙燻火腿， 並以芥末醬、鳳梨汁、蜂蜜製作醬底，均勻塗抹在火腿上， 並在火腿畫上菱格紋，隨後放上丁香等多種香料， 透過低溫爐烤的方式，盡可能保留住水分，呈現多汁彈牙口感， 若再搭配廚藝長親自熬煮的鳳梨醬汁，吃起來更是酸甜解膩， 風味絕配。

炙烤帶骨牛小排 (隱藏版)

來自主廚的觀察，發現國人在中秋節普遍喜愛吃烤肉， 尤其是帶骨牛小排，因此廚藝團隊為此推出炙烤帶骨牛小排， 特別選用美國帶骨牛小排，使用洋蔥、胡蘿蔔、西芹、 香草等食材醃漬牛小排，讓香氣更為豐富， 燒烤後的牛小排吃來特別帶有筋膜肉香，有著豐潤的牛油香氣， 且嚼勁十足。