台灣首屆電商嘉年華8/25登場 匯集酷澎、EasyStore等業者展出 實踐跨境電商無國界

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）數發部數位產業署於今(25)日舉辦首屆電商嘉年華活動，現場邀請到電商產業領袖分享的電商趨勢論壇，並集結近40個攤位、超過50家國內外電商業者的體驗市集活動，盼透過本次活動展現出台灣電商產業的堅厚實力與無限發展。

數發部數位產業署林俊秀副署⾧表示，本次電商嘉年華以「電商無國界 創新無極限」為主題，與泰國商務處合作線上活動，在台灣與泰國兩地同時推廣台灣與泰國電商，為因應疫情過後的虛實融合商機，首度在國內舉辦實體活動，希望藉由新技術導入、跨境業者交流等，拓展電商產業發展。

此次活動現場規劃包含電商新技術體驗、國際電商市集、跨境電商市集三大主題攤位，邀請國內外知名電商平台共同參與，包含PChome Thai、Pinkoi、亞馬遜全球開店、coupang 酷澎、EasyStore 等指標平台業者展出，更邀請到泰國商務處與馬來西亞友誼及貿易中心等跨境電商⾧期合作夥伴參與，㇐同打開國際市場，實踐跨境電商無國界，創新無極限的精神。

數發部表示，期望透過三大主體攤位展示，讓民眾掌握電商產業未來的技術發展方向、體驗來自泰國、馬來西亞、韓國的電商服務，瞭解紅遍海外的台灣隱形冠軍。

至於最受外界關注的電商趨勢論壇則以AI切入主題，邀請到前google台灣區董事總經理、Appier暨iKala 獨立董事簡立峰暢談現今最熱門的AI能為電商產業帶來的商機與挑戰；新光三越百貨電子商務部副總經理莊宛妮則分享零售百貨業龍頭透過電商布局虛實融合的經驗與成果；亞馬遜全球開店及coupang 酷澎分享電商創業及開拓國際市場的案例經驗。

而Appier 及iKala 將討論如何應用AI 提升電商營運效率；TenMax 及禾多移動科技媒體分享數據應用精準行銷降低成本；台北永續元宇宙扶輪社與天衍互動則是針對應用 XR 技術提升網購消費體驗，為台灣電商產業提供㇐未來發展遠景，豐富的內容為所有與會者帶來豐碩收穫與啟發。

電商嘉年華集結15大知名電商共襄盛舉。（圖／數發部）