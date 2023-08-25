曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）十年前，中文一躍成為世界各地亟欲學習的外語，然而，曾幾何時，中文魅力不再，英美國家的中文熱逐漸澆熄。經濟學人點出，此一趨勢除了反映翻譯軟體的長足進展，也是中國軟實力下滑的明證。

曾經，中文被捧為「未來的語言」，美國前總統歐巴馬力推小學生學中文，英國也力倡孩子從小學這有助「國家繁榮」的語言。各地中文教學百花齊放，美國約於2013年達到高峰。但這些年來，英語系國家明顯退燒，美國、英國、澳洲、紐西蘭、德國、北歐國家皆然。

中文失寵，何至於此？

誠然，富裕國家學生對人文學科的愛好本就有消退之勢，語言不過是其中的一環。再者，根據2016年的一份調查，當時學生之所以對學中文趨之若鶩，多半是為了增加求職優勢，會說中文當然加分。

但科技改變了很多事，包括外語能力的必要性。Google Translate、ChatGPT的問世，讓低階中文能力不再具有競爭力。針對需要中文的職缺，會說英語的中國畢業生，要比會國語的西方學子吃香多了，畢竟中國學生從小就學英文，對雙語有一定的掌握度。

又，習近平上任後，中國壓制力道益大，新疆香港屢傳人權問題，西方民眾對中國負面觀感愈深。接著美中關係陷入緊張，歐美領袖頻頻談論去風險化（de-risking）的重要性，與中國做生意風險升高，對有意從商者，不免會問，學中文還有意義嗎？

然後，赴中國求學的美國學生變少了，媒體又不時報導北京空污、嚴重霧霾，環境問題讓北京外資企業與外館單位連不說中文的人才都愈來愈難招募，遑論具中文長才者。

從各個面向來看，一國語言之興衰，不啻是軟實力消長的對應，從所向披靡的韓流可見一斑。南韓成功輸出的韓劇（魷魚遊戲）、韓團（BTS、Blackpink）、奧斯卡得獎韓片（寄生上流），哪個不是靠文化擄獲了外國人的心？於是，為了更貼近這文化，學韓文的人多了，報名美國大學韓文課程者，2016至2020年間增加了25%，在語言學習程式Duolingo上，韓文比中文受歡迎。

反觀中國，娛樂必須服從黨的審查，真能走紅海外的影劇並不多。目前約僅有一帶一路國家對中文展現濃厚興趣，至於本來在歐美以廉價師資席捲大學校園的孔子學院，也因淪為大外宣工具，從門庭若市變成門可羅雀。2017年起，美國大學陸續關了逾百間孔子學院。

但也正因中西關係不睦，提振了西方政府對「高階」中文人才的需求。美國中情局（CIA）擴大聘僱中文專家，英國與德國則意識到了自身對中國事務專家、中文高端人才的匱乏。

經濟學人打趣說道，西方國家學中文的人，未來較可能朝間諜、外交官之路發展，而非商人。這趨勢能否有助化解雙邊的「互不信任」，還不好說，但就目前而言，「互相誤會」倒是很會。