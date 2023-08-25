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颱風「蘇拉」持續增強　氣象局：對台灣一定有影響但程度待評估

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/25 15:51
蘇拉颱風動態路徑預測圖（圖／中央氣象局網站）

蘇拉颱風動態路徑預測圖（圖／中央氣象局網站）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）目前海面上有2個颱風，第9號輕度颱風蘇拉預計將持續增強，影響台灣的程度仍待評估，另有一輕度颱風丹瑞於今（25）日凌晨形成，但因距離遙遠，對台灣無影響。

根據中央氣象局，蘇拉目前位於恆春東南東方430公里海面上，預估短期內會向南遠離台灣，在菲律賓東方海面上打轉，29日後再往北迴轉至原點，可能將會撲向台灣，亦或是從巴士海峽通過，無論路徑為何，都將對台灣造成影響，但影響程度待評估。

氣象局表示，在下週一（28日）前蘇拉對台灣天氣影響不大，各地仍以午後雷陣雨為主，預計下週二（29日）起東半部地區及恆春半島降雨漸增。

中央社報導，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，「蘇拉」未來5天會在呂宋島東北方海面打轉，並在明天增強為中度颱風。

吳德榮指出，根據最新歐洲、日本及美國的模式模擬，歐洲及日本模擬「蘇拉」在打轉5天後，將轉向西北，31日晚上8時將籠罩台灣；美國模擬則修改為轉向偏西、經巴士海峽進入南海。

吳德榮說，6天後的模擬不確定性較大，仍會持續調整，警報時程及對台灣風雨的影響目前仍言之過早，持續觀察才是上策，至於輕颱「丹瑞」於關島附近形成，因距離較遠，對台灣無影響。
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台灣
中央氣象局

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更新時間 : 2023-08-25 17:40 GMT+08:00

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