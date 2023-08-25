XBB變異株成台灣主流 莊人祥：莫德納XBB疫苗最快9月開打 這一類人優先接種

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）解封後全民出國熱潮不斷，面對新冠肺炎病毒株持續變異中。台灣感染症醫學會串聯台灣感染管制學會、胸腔重症暨加護醫學會、台灣家庭醫學醫學會，四大學會提醒新冠肺炎重症高風險族群，開心出遊的同時，更要牢記防疫三步驟「有症狀、快篩檢、早就醫」，並呼籲高危族群應盡早接種莫德納XBB疫苗。

疾管署示警 XBB變異株入侵台灣 何大一研究：疫苗保護力對XBB下降近50倍！

台灣感染症醫學會王復德理事長表示，繼Omicron BA.4/BA.5後，XBB已成為目前亞洲主流病毒株，疾管署最新統計顯示目前在台灣XBB變異株已佔94%；此外，發明「愛滋病雞尾酒療法」國際病毒學權威，何大一博士發表在頂尖期刊《Cell》的研究顯示，因XBB變異株與原始株基因變異程度相差甚遠，疫苗產生的抗體中和力下降近50倍，即便打了三劑疫苗保護力恐近乎失效。

台灣胸腔重症暨加護醫學會王鶴健理事長表示，新冠肺炎死亡威脅更勝民眾聞之色變的肺癌，據衛生福利部統計處公布去(2022)年國人死因統計結果顯示，十大死因中COVID-19高居第三名，死亡人數達14,667人，超越肺癌死亡人數的10,053人。

台灣家庭醫學醫學會孫文榮秘書長提醒，新冠重症及死亡高風險族群除了65歲以上長者，也包含具慢性病者(如氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等)或具影響免疫功能疾病之民眾，提醒新冠肺炎重症高風險族群，開心出遊的同時，也須牢記防疫三步驟「有症狀、快篩檢、早就醫」幫助安全渡過後疫情時代。

沒有天選之人或無敵星星！曾感染Omicron BA.1/BA.2者 無法預防XBB二次感染

曾感染過COVID-19是否就能避免二次中獎？王鶴健指出新加坡研究評估初次感染對 Omicron BA.4/BA.5和XBB再次感染之免疫保護力，結果發現感染過Omicron之前的變異株(如Alpha或Delta)無法降低BA.4/BA.5及XBB 再次感染風險；而即便感染過BA.2，對於預防XBB再次感染保護力也只有51%。新的變異株也讓許多過去三年未曾染疫的天選之人破功。

不確定自己是否為新冠重症高風險族群？疾刻加入「疾時新聞」官方Line

衛福部統計處近日公告去(2022)年死於COVID-19的國人，年紀65歲以上約佔8成6，有鑑於此，台灣感染症醫學會推出「疾時新聞」官方Line帳號，可透過「新冠重症風險計算器」幫助民眾了解自身是否為新冠肺炎重症高風險族群。若快篩陽性或有疑似新冠肺炎症狀者，也可透過「就醫地圖」一指找到住家附近提供口服抗病毒藥物的院所，取得醫療協助。

出國行程在走 防疫觀念也要有！返家後「三招」防堵新冠變異株侵門踏戶

據疾管署近期週報顯示境外移入病例XBB相關變異株檢出率高達97.9%；WHO世界衛生組織亦表示XBB等變異株具較佳傳播力及適應力，近期造成多國病例增加，全球XBB及其衍生變異株佔比約83.2%。

孫文榮醫師提醒國人，出國前後應有正確的防疫觀念，建議可至旅遊醫學門診諮詢，並事先查詢旅遊目的地疫情資訊。旅途中，若有呼吸道症狀應配戴口罩，保持良好衛生習慣。入境時若出現身體不適應主動通報檢疫人員，並於就醫時說明旅遊史。返家後三招打斷家中病毒傳播鏈，「進門即消毒、隨時勤洗手、咳嗽掩口鼻」保護家中65歲以上長者及小孩健康。

BB變異株與原始株基因變異程度相差甚遠 籲高危族群接種XBB疫苗

因應新冠病毒不斷變異，衛福部年中時已與莫德納藥廠台灣分公司，洽談最新一代的新冠疫苗，對此，疾管署長莊人祥表示，莫德納最近會送食藥署審查XBB疫苗，預計最快九月中或九月底前可以打到疫苗。第一批約是200萬劑，至於首批接種對象為何仍待傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論拍板，但高風險族群可優先接種。