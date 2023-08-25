台灣數位部推「111」公部門專屬碼 助民眾辨識冒名政府簡訊

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）數位部將於27日迎來成立周年，最近才被在野黨批評預算驚人卻政績不佳，今（25）日數位部長唐鳳宣布，為了打擊詐騙，將啟動「111」政府機關專碼，方便民眾辨識簡訊真偽。

根據數位部，9月底開試辦政府專用短碼簡訊平臺，未來各政府機關皆可透過「111」這組特定、專用的政府專屬短碼發送簡訊，以好記的3碼，讓民眾可以辨識簡訊確實為公部門發送。

唐鳳表示，數位部已協調電信業者，在簡訊發送端進行檢核把關，只有透過該平臺才能以「111」這3碼發送簡訊，確保從國內、國外所發送至民眾手機的簡訊，絕無法仿冒政府專用短碼。數位部將優先洽詢合適有意願的中央部會機關一同參與，後續擴展至地方政府。

唐鳳指出，數位部去年已推出政府專用短網址服務（https://url.gov.tw/），提供政府機關將冗長、不易記憶的長網址轉換為精簡的短網址，有利於傳播公共資訊，並讓民眾更容易識別政府網站，減少誤連詐騙或釣魚網站的風險。現在進一步推出政府專用短碼簡訊「111」，兩項服務搭配運用，確保政府訊息不容易被冒用。

近日在野批數位部2023年年度預算高達217億，其中出國旅費高達1,408萬元，簡直是「出差部」，但在打擊詐騙、定義「數位疆土」、媒體議價法案上，似乎沒有顯著政績。6月一場研討會中，參與的基層檢察官也直指，政府失能，金管會並未妥善監管人頭帳戶、NCC縱容電信境外門號橫行、數位部對第三方支付卸責，是打詐不力的原因。

對此，數位部回應，數位部是「堵詐」、「阻詐」協辦機關，已攜手各部會、檢警及業界從源頭防堵詐騙。在第三方支付管理方面，已與金管會聯防，多家主要電商導入隱碼機制保障消費者個資。與公協會合作，於電商檢核假冒網址後，除通報內政部警政署165進行處理外，並可由財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）進行網域名稱停止解析。數位部並與Meta、Google、LINE建立聯繫管道，下架涉詐廣告、涉詐帳號、冒名投資廣告等。