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駐新加坡代表處發布「台灣與全球半導體產業鏈」 望促成更多企業至台灣投資合作

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/25 14:23
駐新加坡代表處發布《台灣與全球半導體產業鏈》英文手冊（圖／駐新加坡代表處）

駐新加坡代表處發布《台灣與全球半導體產業鏈》英文手冊（圖／駐新加坡代表處）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）駐新加坡代表處今（25）日發布《台灣與全球半導體產業鏈》英文手冊，提供新加坡產官學研界暸解全球半導體產業鏈的發展現況，及台灣在全球半導體產業鏈的重要地位，希望能促成新加坡企業及跨國企業到台灣投資與合作。

半導體是現代科技的基石，是電子產品的必要元件，推動各種科技產品與服務的進展，是全球經濟發展與創新運用的關鍵力量，包括人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、5G通訊、雲端計算、電動車（EV）、自駕車、健康照護、軍事系統、交通、乾淨能源及無數的運用領域，都需要極為先進的半導體。

在2022年，台灣代工生產全球63.8%的半導體、大約70%的7奈米以下高端晶片產量，同時台灣也占全球半導體設計市場的20.1%、全球半導體封裝測試市場的58.6%。在不斷強化的數位與實體連結世界，半導體是全球經濟成長與科技創新極為關鍵的環節。倘全球半導體供應鏈發生任何斷鏈，將對全球經濟與地緣政治帶來嚴重衝擊。

手冊包括「加入台灣半導體產業核心聚落」、「開發台灣半導體設備與材料快速成長的市場」、「建立營運與研發中心以開拓快速成長的亞洲市場」等三個面向。

此份英文手冊可在駐新加坡代表處網站瀏覽與下載：https://reurl.cc/RzxYE6
駐新加坡代表處
台灣
半導體

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