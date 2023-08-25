復盛70週年論壇看台灣企業永續　高志明：中小企緊密結合成為多座護國神山

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）復盛集團今（25）日在華山文創舉辦「復盛70週年論壇」，義美食品總經理高志明、行政院公共工程委員會副主委葉哲良等人應邀擔任主講者。高志明表示，台灣有很多中、小型隱形冠軍的企業，應當要緊密結合，將已經破碎化的專業技術，整合成具備國際競爭力的多座「小型/迷你型『護國神山』」。

享譽國際的台灣製造商復盛集團始於1953年，如今旗下包含全球空壓機領導品牌「復盛工業」、全球高爾夫球桿頭製造龍頭「復盛應用科技」以及台灣第一家半導體導線架製造廠「復盛精密工業」，工廠橫跨亞、美、歐各洲。

回首復盛70年來歷史，可謂台灣中小企業發展的縮影。歷經戰後初期、進口替代、出口導向、經濟起飛等時期，從創立之初專注於歐美及日本空氣壓縮機的拆修，到逐漸投入研發專利技術。隨著台灣工業生產蓬勃發展，復盛積極攻佔全球金屬加工（高爾夫球桿頭和IC導線架）市場，拓展事業版圖，經過2010年組織轉型再造，成就今日三大事業體的規模。復盛的歷程可謂台灣中小企業發展的縮影。

復盛集團董事長李亮箴表示，復盛堅持以實際行動展現「創新、誠信、品質、服務」等核心價值觀，不斷提升製造技術和服務品質，才能獲得日本、歐洲等國際大品牌的青睞與訂單。未來，復盛集團仍將持續強化企業競爭力，研發更多兼具環保節能與高效品質符合永續精神的優質產品，以提供環保節能的產品與服務為使命，為社會進步與環境的永續發展貢獻力量。

獲邀擔任主講人的義美食品總經理高志明指出，復盛的創辦者李後藤與義美的創辦人具有相似的精神，都是腳踏實地、不斷學習，將終身奉獻給事業。義美發跡於台灣民主聖地—蔣渭水大安醫院舊址，90年來低調經營，從食品發展到生醫、網路、資安領域，一直堅持「對社會好、對消費者好、對台灣好。」他也強調，一個企業要永續，要有所堅持，他也重視企業文化傳承，因為企業是人做的。

談及企業永續，高志明指出，除了跨國企業競爭、異業/跨行整合競爭、技術更新、網路資訊安全外，人才、水、電也必不可少。所有企業都面臨2050年淨零碳排、網路資訊安全的考驗。他認為領導者每天面對的大量的資訊片段，但全球決策不能只依靠片段。

面對未來挑戰，高志明建議，台灣有很多中、小型隱形冠軍的企業，應當要緊密結合，將已經破碎化的專業技術，整合成具備國際競爭力的多座「小型/迷你型『護國神山』」；他也希望成功如復盛集團，也能繼續精進隱藏的實力，為台灣發光發熱。



復盛集團董事長李亮箴（左）與義美總經理高志明（右）合影。(圖／台灣英文新聞）

行政院公共工程委員會副主委葉哲良談及台灣的製造業，他表示所謂的生意都有其終點，端看「有沒有破壞物理極限、需求是否飽和、個人想像力是否滿足。」市場的發展、創新、破壞有其時程，企業也要創造隱形屏障（hidden barrier）、進入壁壘（entry barrier ）及轉換成本 (switching cost）來維持競爭力。

近來AI興起，是否對台灣製造業產生衝擊？葉哲良認為不然，製造業相較影像、文書處理替代性小。在他看來台灣未來依然是製造大國。他也提醒企業，想要做好永續，就要走得「極端」，猶豫不前、不上不下是行不通的。

復盛集團董事長李亮箴（左）與行政院公共工程委員會副主委葉哲良（右）合影。(圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）