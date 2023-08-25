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受日本排放核廢水影響　南韓漁商：新冠肺炎和金融風暴時都沒這麼慘

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/25 13:54
8月24日，南韓環保團體在首爾抗議日本排放核廢水（圖／美聯社）

8月24日，南韓環保團體在首爾抗議日本排放核廢水（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）日本福島核廢水的排放對南韓漁業人士造成了很大的衝擊，「海女」也擔心著這個職業將因此滅絕。

韓媒報導，在昨天日本向海洋排放核廢水後，南韓全南木浦市的活魚生魚片廣場幾乎沒有客人，該廣場商人會長金分道（音譯）表示，雖然大部分的店家看起來都十分平靜，但內心都在考慮轉換跑道或停止生意，在排放後客人就會馬上減少，但政府卻沒有任何對策。

全南的漁業產量佔據南韓全國漁業總產量的60%以上，金分道說，在新冠肺炎疫情爆發時，心想著「這傳染病總有一天會結束」撐過，但日本核廢水排放卻會延續好幾十年，店家都不知該如何是好，已經自暴自棄了。

木浦北港Seafood town商人高永泰（音譯）也批評，政府說不會有任何影響，但卻未拿出可信的調查結果，朝野將此次事件利用於政治上，最終卻只有人民受到損失。

在首爾露梁津水產市場做生意30年的一名店家說道，最近因為經濟蕭條等不景氣，再加上核廢水爭議，銷售額與去年相比下降約40%左右，「金融風暴時期都沒這麼慘」。

另一名有著29年經歷的商人說，消費者看到原產地是日本都不願意購買，會要求要國產的或者乾脆不買，店家們都只能等待核廢水排放的爭議平息。

而在首爾仁川的一處魚市場，一名60歲的商人崔正順（音譯）則說，許多客人都會提及福島核廢水，問水產品是否安全，在排放之前，店家都會回答還沒排放，所以沒關係，但依舊沒有什麼客人上門，排放後可能也不會再去了。

另外，韓國的「海女」們也十分擔心，這個職業會因為核廢水的排放而消失。

海女為韓國的特有職業，他們可以在沒有任何潛水裝備的情況下，潛到10公尺深的海水中採海鮮，再賣給當地漁民，該職業甚至在2016年被聯合國教科文組織列為人類非物質遺產。

一名73歲的海女向路透社表示，隨著氣候變遷、海洋汙染，越來越少女性願意在冰冷的海水裡捕撈海鮮，現在再加上核廢水的威脅，他們擔心海女這項職業可能將消失。
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