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台灣企業資安意識抬頭 2022資安險賣600件、保費破4億

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/25 12:28
（圖/Unsplash_Sigmund）

（圖/Unsplash_Sigmund）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）近年台灣企業屢爆出駭客攻擊、個資外洩事件，資安風險意識提高，金管會統計，2022年產險業的資安險，共賣出逾600件，保費金額突破新台幣4億元，創下新高。

金管會24日公布數據，去年資安險保費收入達4.02億元，年增68.96%，投保件數604件，年增6.15%，均創新高。今年上半年，資安險保費收入已達2.05億元，全年可望再創新紀錄。相較之下，2018年的資安險保費收入為8,908萬元。

金管會提醒，企業除強化資安風險管理，精實資安作業韌性，亦可適時評估投保資安保險，以完善風險管理。根據保險局，目前市售資安保險商品，除針對大型企業資安需求的客製化商品外，亦有三種供中小型企業投保之商品。

這三種分別是：

一、資訊系統不法行為保險，主要承保被保險人因第三人不法入侵電腦系統，所致資金或其他財產的損失。

二、資料保護責任保險，保障因個資外洩所生對第三人依法應負之賠償責任。

三、資訊安全綜合保險，保障範圍較為全面，包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致財產損失，以及對第三人依法應負之賠償責任等。

金管會指出，企業資安風險意識已逐漸提升，提醒企業在建置軟、硬體安全防護機制外，可依業務屬性、經營發展需要，選擇適合的保險產品投保，以移轉不確定風險。若有投保需求，可洽詢相關保險公司，並可向中華民國產物保險商業同業公會諮詢資安保險相關事項。
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