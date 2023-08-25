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蔡英文9月出訪史瓦帝尼 王美花、陳其邁隨行

高雄市長陳其邁隨行，是因為高雄市與史瓦帝尼首都姆巴巴納準備締結姊妹市，同時也希望未來能促進兩市在教育、青年交流的合作。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/08/25 11:46
總統府25日召開記者會，說明總統蔡英文出訪行程。

總統府25日召開記者會，說明總統蔡英文出訪行程。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）總統府發言人林聿禪今（25）日表示，總統蔡英文將於9月5日到8日率團出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼，展現對盟邦重視，並強化雙邊合作關係。

蔡英文曾於今年4月出訪我國中南美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，如今將再度於9月率團出訪非洲友邦。總統府今上午10點召開「總統出訪非洲友邦記者會」，說明出訪行程相關事宜。

林聿禪指出，史瓦帝尼長期為台灣仗義執言，兩國在基礎建設、公衛醫療、農業等領域都有密切合作，史王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）國王自1986年登基以來，已18次訪問台灣，兩國關係緊密友好。

林聿禪表示，適逢史國與我國建交55週年，也是該國獨立建國55週年，以及國王55歲生日，蔡英文應邀將在9月5日到8日率團訪問，展現對盟邦重視，並強化雙邊合作關係，實地瞭解我國與史國的各項合作計畫現況。

林聿禪說明，本次出訪兩大目標，「同慶兩國邦誼」及「促進永續合作」，雙方將共同慶賀兩國友好邦誼，並期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠基礎之上，於各項合作領域永續發展。

林聿禪提及，訪團成員包括經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、僑委會委員長徐佳青、外交部次長李淳、總統府副秘書長張惇涵，並依照慣例邀請朝野黨團立委隨團出訪。

蔡英文9月出訪史瓦帝尼 王美花、陳其邁隨行

蔡英文9月出訪史瓦帝尼 王美花、陳其邁隨行
（圖／翻攝自總統府記者會影片）

關於出訪行程，李淳表示，9月5日訪團將由桃園機場專機出發、下午抵達史瓦帝尼王國，並舉行兩國元首會談，共同見證合作文件簽署，晚上舉辦僑宴與史國及非洲南部僑胞會面；9月6日出席史國55/55雙慶儀式，當天下午參觀史京政府醫院，晚上出席恩史瓦帝三世國王國宴。

李淳進一步指出，9月7日上午蔡總統將與媒體茶敘，隨後拜會恩彤碧王母，中午參觀婦女計畫成果展，隨後與我國派駐的公衛、農藝技術團及醫療團餐敘，結束後返台，並預計9月8日中午返抵國門。

李淳表示，相關出訪細節會與史方進行確認，也盼此次出訪能有效提升台史邦誼。至於這次高雄市長陳其邁隨行，是因為高雄市與史瓦帝尼首都姆巴巴納準備締結姊妹市，同時也希望未來能促進兩市在教育、青年交流的合作。
蔡英文出訪
史瓦帝尼

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更新時間 : 2023-08-25 11:59 GMT+08:00

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