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【生態災難】暖化致南極冰層崩解 上萬隻皇帝企鵝滅頂

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/25 11:09
紐西蘭威靈頓動物園醫院的皇帝企鵝（圖／美聯社）

紐西蘭威靈頓動物園醫院的皇帝企鵝（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）被國際自然保護聯盟（IUCN）列為近危物種的皇帝企鵝（emperor penguin），恐怕離瀕臨絕種不遠了。果如先前科學家所憂心的，在暖化加劇下，南極冰層消融，而仰賴冰層繁衍的皇帝企鵝，去年有上萬隻因此喪命。

BBC報導，科學家公布在《通訊地球與環境》（Communications Earth & Environment）的研究顯示，從衛星畫面可見，2022年底，南極多處皇帝企鵝繁育地區集體滅蹤，冰體不足，導致幼雛還未發育完成就被迫「下水」，高達10,000隻因此溺死或凍死。

海冰攸關皇帝企鵝的繁育後代的週期。成鳥3月開始在海冰之中求偶、交配、 產卵、孵蛋，在接下來的幾個月呵護雛鳥成長，直到牠們羽翼漸豐，長出防水羽毛，約於12月至1月始能下水游泳、開始自立。

但根據研究小組，南極五大皇帝企鵝棲地中，僅一處海冰結構還算扎實，其他四處支離破碎，以致雛鳥未能好好發育，繁衍活動終告失敗。2018至2022年間，60處棲地中，三分之一或多或少受到海冰異常影響，不是太晚結冰，就是太早崩解。

夏季海冰約於2016年起急劇減少，過往兩個夏季（2021/2022與2022/2023）降至歷史低點，而最近氣溫過高，浮冰生成速度緩慢，意味這些棲地的皇帝企鵝，恐怕明年也無法順利孵育下一代。以此暖化態勢，海冰無以為繼，到了本世紀末，九成皇帝企鵝棲地，恐將永遠消失。
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更新時間 : 2023-08-25 11:59 GMT+08:00

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