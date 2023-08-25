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川普赴喬州監獄自首　美國前總統拍嫌犯照第一人

川普在自首前，為此案聘請亞特蘭大著名的刑事辯護律師薩多（Steve Sadow）作為首席律師。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/25 10:39
富爾頓郡警長辦公室釋出川普的檔案照片。（圖／美聯社）

富爾頓郡警長辦公室釋出川普的檔案照片。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合外電報導）美國前總統川普因非法策畫推翻2020年喬治亞州總統選舉結果被起訴，於美東時間24日前往亞特蘭大的富爾頓郡監獄自首被捕，拍攝檔案照片後，川普以20萬美元代價獲得保釋。

77歲的川普（Donald Trump）高舉2024大選重返白宮的旗幟，然而卸任後數案纏身，4度遭刑事起訴，包括涉嫌不當處理機密文件、掩蓋選前向成人片影星支付封口費而偽造商業記錄、意圖推翻2020年總統大選結果以及涉嫌逆轉2020年選舉喬治亞州敗選結果。

綜合美聯社路透社報導，這已是川普第4度向執法部門自首，與過去三次明顯不同的是，這次是在夜間進行，並要求川普前往問題重重的富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）監獄投案，而不是法院。自首地點並非紐約或華盛頓這樣的自由主義堡壘，而是被視為對2024年總統大選關鍵州的中心地帶。前三次川普都因前總統身份，沒有拍攝嫌犯檔案照片，但這次將依規辦理。

晚間7點過後，川普飛抵亞特蘭大，並前往富爾頓郡監獄。從投案到獲保釋，前後約20分鐘。他以20萬美元保釋金交保，在警長辦公室公布的檔案照片中，他身著海軍藍西裝、白襯衫搭配紅色領帶，怒視鏡頭，眉頭緊鎖。這是美國史上首次有前總統被拍攝嫌犯檔案照片。

川普獲釋後依然堅稱自己「沒有做錯任何事」，並稱指控他顛覆選舉結果的案件是「對正義的踐踏」。在2024年總統大選共和黨初選中，川普迄今依然維持民調領先。

富爾頓郡檢察官威里斯（Fani Willis）14日也起訴了川普的18名同夥，被告之一的前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及前紐約市市長朱利安尼（Rudy Giuliani），先是主張將自身案件移至聯邦法院審理，避免在喬治亞州被逮捕。

保守派律師伊士曼（John Eastman）以及保釋擔保人霍爾（Scott Hall）兩人於22日率先自首，朱利安尼後於23日投案自首，梅多斯則是在24日自首。

川普在投案前，曾專門為此案聘請一位新的首席律師，亞特蘭大著名的刑事辯護律師薩多（Steve Sadow），來接替先前的主要辯護律師芬德林（Drew Findling）。據知情人士透露，24日起芬德林不再是該團隊的一員。
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更新時間 : 2023-08-25 11:59 GMT+08:00

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