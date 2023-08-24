【未雨綢繆】「山道猴子」影片爆紅　台灣警方在跑山熱點台7乙線、北宜公路加強取締

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 「山道猴子的一生」影片爆紅，連警方都不得不防範未然，在影片中的跑山熱點台7乙線、北宜公路加強取締，兩路段彎道處是執法重點，超速、違規改裝車和無照駕駛最多，警方表示，YT 影片雖未引起飆車潮，但仍有不少人到上述地點朝聖。

桃園市政府警察局大溪分局指出，台7乙線起於新北三峽，路經桃園大溪、終點桃園復興，全長約14公里，其中又以8至10公里處因為彎道多又有上下坡，是車手競速熱點，也是最常發生車禍的地方。

大溪警方表示，其實一直以來都將台7乙線列為攔查改裝、噪音車輛的重點路段，影片爆紅後確實有人去當地朝聖，但剛好前陣子天氣不佳，車潮也沒有增加的情況；目前有在社群軟體上追蹤車友，掌握相關車聚資訊。

大溪警方說，由於台7乙線8至10公里處的彎道是競速熱點，目前除了8.8公里處往大溪、9.2公里處往新北方向設有固定測速照相機之外，8.2至12公里處也設有南北雙向的區間測速。此外7.8公里處往新北、7.37及5.3公里處往大溪等處也都有測速照相機，可說是密集度很高。

大溪警方說，他們雖然沒當追焦手，但除了定點測速照相機外，員警也會在彎道上坡處蹲點攔查，手持或架設測速照相機，拍下危險駕駛行為。8月22日起至9月21日執行的「平安月加強交通安全執法專案」取締勤務，也把台7乙線、羅馬公路，以及台3、4、7線等區域列為重點執法。

桃園市大溪警分局22日起展開「平安月加強交通安全執法專案」，在台7乙線、羅馬公路及台3、4、7線等路段加強取締，遏止飆車歪風。（警方提供） 中央社

中央社引述大溪警方說，目前違規項目最多的是無照駕駛、改裝（減損設備）和超速，減損設備又以後照鏡最多，不少年輕人流行把後照鏡拿掉，被抓到取締1支後照鏡開罰新台幣900元，機車無照駕駛罰鍰是從6000元起跳，超速則是1200元起、依據時速上調。

另個車友跑山熱點北宜公路，全長約58公里，是往來雙北宜蘭重要道路，有知名的「九彎十八拐」連綿不斷髮夾彎，全線路段時速約為40公里。車友指出，北宜公路6大危險彎道多在坪林段內，也常有追焦族捕捉騎士來回「刷彎」身影。

新北市政府警察局新店分局表示，今年截至8月18日，轄內北宜公路違規樣態又以超速750件、跨越雙黃線708件、違規改裝車610件，以及無照駕駛（含越級駕駛）345件違規較多。

「山道猴子的一生」影片在7月7日上線，宜蘭縣政府警察局礁溪分局統計，7月和8月（截至8月22日）的交通告發違規件數分別有81件和19件。

新店警分局指出，北宜公路一直是重點防制路段，警方不會假扮追焦手拍照，除了以巡邏與交通稽查提醒放慢車速，也密集編排移動式測速照相並設置區間測速；7、8月也會特別針對放暑假青少年加強執法，必要時會當場移置車輛代為保管，並通知家屬。

礁溪警分局則說，根據近月告發件數分析，雖然北宜公路宜蘭路段交通告發件數有增加趨勢，但其中仍以聯結車違規為大宗，機車騎士違規並無顯著增加，影片爆紅並無吸引許多騎士至北宜公路騎乘。

礁溪警分局還指出，北宜公路宜蘭路段設有科技執法及區間測速系統取締交通違規，警方並無安排追焦手勤務，不過警方固定在每週五和週六，從晚間10時至隔天凌晨4時重點時段，執行防制危險駕車勤務，以每2小時編排5組共10人，2人1組採「定點」和「巡邏」合一並互換方式，取締危險駕車。

YouTube頻道Eric Duan推出「山道猴子的一生」動畫，上、下2集觀看次數至今皆超過500萬次，成為近日網路熱門話題，內容描述熱衷跑山的機車騎士，最終因與人在山道競速，發生事故死亡。

(YouTube影片截圖)

(YouTube影片截圖)

不過這部爆紅的網路影片，嚴格說來有多個面向的意義，片中的主角是一名年輕超商店員，因虛榮心作祟，在背負學貸下又貸款買重機，面對吃緊的財務，仍打腫臉充胖子替女友出錢買車、甚至貸款改車，後來要修車卻付不出高昂費用，轉向身邊親友借錢，一生沉迷虛幻的網紅形象、未能覺醒。

中央社引述台灣金融研訓院傳播出版中心所長傅清源說，山道猴子社群的攀比壓力大、金融知識了解度低、感情缺乏觀念溝通，且對工作缺少長遠規劃；影片也凸顯，校園課程應加強財務知識教育，培養年輕族群養成基本金融觀念與能力。

不過如果你看「山道猴子的一生」只是想笑一笑, 紓解壓力, 上面這些, 就當小編沒說吧~~

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